மதுரை: பெண்ணின் நெஞ்சில் குத்தி இதயம் வரை சென்ற ஊசியை, அறுவை சிகிச்சை மூலம் பாதுகாப்பாக அகற்றி மதுரை அரசு இராசாசி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், கொஞ்சம் அசைந்தாலும் உயிர் போயிரும்னு சொன்னாங்க.. கண்ணை மூடியபோது உயிரோடு வருவேனு நம்பல! ஆனால் அரசு மருத்துவர்கள் என் உயிரை காப்பாற்றிவிட்டனர் என அப்பெண் கண்ணீர் மல்க நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருக்குவளை தாலுகா மீனம்பநல்லூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் புவனேஸ்வரி (வயது 30). இவர் வீட்டில் இருந்தபடி தையல் தொழில் செய்துவந்துள்ளார். இந்நிலையில், ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி தன்னுடைய வீட்டில் உள்ள பரணிலிருந்து பொருட்களை எடுத்துக் கொண்டிருந்தபோது, தவறி அருகில் இருந்த மேசை மீது விழுந்துள்ளார். அப்போது, டப்பாவில் இருந்த துணி தைக்கும் ஊசி அவரது நெஞ்சில் குத்தி இதயம் வரை சென்று உடைந்துவிட்டது. அதனை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளாத புவனேஸ்வரி, மருத்துவ உதவி பெறவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
ஆனால், இரண்டு நாட்கள் (ஆகஸ்ட் 20) கழித்து புவனேஸ்வரிக்கு திடீரென மூச்சுத் திணறல் மற்றும் நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது, வலியால் அவதிப்பட்ட புவனேஸ்வரியை மீட்ட அவரது குடும்பத்தினர் நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி செய்த மருத்துவர்கள், CT ஸ்கேன் எடுக்கப் பரிந்துரை செய்துள்ளனர். அதில், பெண்ணுக்கு நெஞ்சின் வழியாக இருதயம் வரை ஊசி குத்தியுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
மேலும், புவனேஸ்வரி அபாய நிலையில் இருப்பதாகத் தெரிவித்த மருத்துவர்கள், மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு இராசாசி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல பரிந்துரைத்துள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி உள் நோயாளியாக அப்பெண், மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பின்னர், அவரது நெஞ்சில் குத்தியிருந்த ஊசியை, மதுரை அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் வெற்றிகரமாக அகற்றினர். இதையடுத்து இயல்பான இதயத் துடிப்பு தொடங்கிய நிலையில், 48 மணி நேரம் கண்காணிப்பிற்கு பிறகு அவர் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினார்.
தொடர்ந்து புவனேஸ்வரி கூறுகையில், “தவறி விழுந்த போது முதலில் நெஞ்சில் ஊசி குத்தியது எனக்கு தெரியவில்லை. 2 நாட்களுக்குப் பிறகு ஊசி குத்திய இடத்தில் ரத்தம் வந்து வலி ஏற்பட்டது. மருத்துவமனையில் சோதனை செய்த போது, ஊசி குத்திருப்பது தெரிய வந்தது. அப்போது, மதுரைக்கு சென்றால் அங்கு சிகிச்சை மூலம் உயிரை காப்பாற்றி விடுவார்கள் எனவும், மேலும் ஆம்புலன்ஸில் செல்லும் போது உடலில் எந்தவித அசைவும் இருக்கக் கூடாது அப்படி அசைவு இருந்தால் இதயத்தில் அருகில் உள்ள ஊசி இதயத்திலோ அல்லது நுரையீரல் குத்தி உயிரிழக்க நேரிடும் எனவும் மருத்துவர்கள் அறிவுரை கூறி அனுப்பி வைத்தனர்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “அப்போது ஆம்புலன்ஸ் நீண்ட நேரமாக வரவில்லை. வலியோடு தவித்த நிலையில், நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து தஞ்சாவூர் வரை ஒரு ஆம்புலன்ஸிலும், தஞ்சாவூரில் இருந்து மதுரை அரசு இராசாசி மருத்துவமனைக்கு மற்றொரு ஆம்புலன்ஸில் வந்தேன். அப்போது சில இடங்களில் அசைவு ஏற்பட்டதால், எனது உயிர் போய் விடும் என நினைத்து பயம் வந்துவிட்டது. மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்த போது மயக்கம் அடைந்தேன். அப்போது நான் உயிரிழந்து விட்டேன் என நினைத்த நிலையில். மீண்டும் சில மணி நேரம் கழித்து கண்ணை திறந்து பார்த்த போது எனக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்து எனது இதயத்தில் இருந்த ஊசியை மருத்துவர்கள் அகற்றியதாக கூறினார்கள். அப்போதுதான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என உணர்ந்தேன்.
ஆம்புலன்ஸில் வரும் போது ஒவ்வொருவரும் மதுரைக்கு சென்றால், நிச்சயமாக உயிரை காப்பாற்றி விடுவார்கள் என நம்பிக்கை அளித்தார்கள். அந்த வகையில், கடவுள் போல என்னை காப்பாற்றி விட்டார்கள். இறந்துவிட்டேன்.. எண்ணிய நிலையில், எனது உயிரை காப்பாற்றிவிட்டார்கள்,” என மருத்துவர்களுக்கு கண்ணீர் மல்க நன்றி தெரிவித்தார்.
இது குறித்து மருத்துவமனை முதல்வர் அருள் சுந்தரேஸ் குமார் கூறுகையில், நோயாளி அனுமதிக்கப்பட்ட அன்றே எக்கோ ஸ்கேன் (Echo Scan) செய்து பார்த்ததில், இருதயத்தை சுற்றி நீர் உள்ளது தெரிய வந்தது. ஆகையால், உடனடியாக இருதய நெஞ்சக அறுவை சிகிச்சைத் துறையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அன்று இரவே அவசரமாக அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டு, நெஞ்சில் குத்தியிருந்த ஊசியும் அகற்றப்பட்டது. அறுவை சிகிச்சை முடிந்து நோயாளி எந்தவித பக்கவிளைவும் இன்றி, நலமாக உள்ளார். ஓரிரு நாட்களில் அவர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்படுவார், என்று கூறினார். மேலும், பெண்ணுக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்ட மருத்துவ குழுவினரையும் வெகுவாக பாராட்டினார்.
இது குறித்து இதயவியல் துறை தலைமை மருத்துவர் அம்ரித்ராஜ் கூறுகையில், “இந்த அறுவை சிகிச்சை தனியார் மருத்துவமனையில் செய்திருந்தால், ரூ.4 லட்சம் வரை செலவாயிருக்கும். ஆனால், மதுரை அரசு இராசாசி மருத்துவமனையில், மருத்துவ காப்பீட்டு மூலம் இலவசமாக அறுவை சிகிச்சை செய்ததோடு, 20 ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக இது போன்று அறுவை சிகிச்சை அளித்து நோயாளியை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளோம்,” எனத் தெரிவித்தார்.