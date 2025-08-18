ETV Bharat / state

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் திறப்பு எப்போது? அமைச்சர் சாமிநாதன் சொன்ன குட்நியூஸ்! - MADURAI GANDHI MUSEUM REOPEN

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக கட்டடம் தற்போது புனரமைக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அவற்றை அமைச்சர் சாமிநாதன் இன்று ஆய்வு செய்தார்.

அமைச்சர் சுவாமிநாதன்
அமைச்சர் சாமிநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 6:44 PM IST

2 Min Read

மதுரை: மதுரையின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்ளில் ஒன்றான காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அக்டோபர் மாதம் திறக்கப்படும் என தமிழ் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் இன்று மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் மற்றும் அதன் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

ஆய்வுக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் சாமிநாதன் கூறுகையில், “தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவின்பேரில் ரூ.10 கோடி மதிப்பீட்டில் மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

மதுரை உலக தமிழ் சங்கம் கலைக்கூடத்தை பார்வையிட்ட அமைச்சர்
மதுரை உலக தமிழ் சங்க கலைக் கூடத்தை பார்வையிட்ட அமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர்

இந்த பணிகளின் தற்போதைய நிலை குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக இன்று வந்துள்ளேன். புனரமைப்பு பணிகள் விரைவில் முடிவடைய உள்ளன. அக்டோபர் மாதம் மீண்டும் காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு திறக்கப்படும்.

புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தின் வளாகத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைக்க கோரிக்கை வைக்க உள்ளோம். மேலும் காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக வளாகத்தின் சாலைப் பணிகளை மேம்படுத்துவதற்குப் பரிசீலனை செய்யப்படும்” என்றார்.

காந்தி சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய அமைச்சர் சுவாமிநாதன்
காந்தி சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய அமைச்சர் சுவாமிநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த ஆய்வை தொடர்ந்து, அமைச்சர் சாமிநாதன், மதுரை ரேஸ் கோர்ஸ் சாலையில் உள்ள அரசு அச்சகம், சங்கத் தமிழ் கலைக் கூடம், உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டார். அமைச்சருடன் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார், தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை செயலாளர் வே.ராஜாராமன், மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ.தளபதி, மதுரை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மு.பூமி நாதன், உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் தனி அலுவலர் (பொ) முனைவர். அவ்வை அருள், உலகத் தமிழ்ச் சங்க துணைத் தலைவர் / இயக்குநர் முனைவர். இ.சா.பர்வீன் சுல்தானா ஆகியோரும் உடனிருந்தனர்.

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம்

மதுரையின் அடையாளமாகவும், பாரம்பரிய நினைவுச் சின்னமாகவும் மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் திகழ்கிறது. மதுரையை ஆண்ட விஜயநகரப் பேரரசின் முக்கிய பெண்ணரசியான ராணி மங்கம்மாளின் கோடைக் கால அரண்மனையாகத் திகழ்ந்த கட்டடம், ஆங்கிலேயர் காலத்தில் புனரமைக்கப்பட்டு, ஆட்சியரின் முகாம் அலுவலகமாக மாற்றப்பட்டது.

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தின் புனரமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சர்
காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தின் புனரமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: 'ரொம்ப நேரம் இருந்துட்டீங்க ரூ.1,000 கொடுங்க...' அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து அடாவடி வசூல்? சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி!

மதுரையின் பெருமை

நாடு விடுதலை பெற்ற பிறகு இந்தியாவில் மகாத்மா காந்தியின் நினைவைப் போற்றும் வண்ணம் முதல் அருங்காட்சியகம் இந்த கட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டது. இந்த அருங்காட்சியகம் 1959-ம் ஆண்டு பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இங்கு காந்தியடிகளால் பயன்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு பொருட்கள், கடிதங்கள் பேணிப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் காந்தியின் அஸ்திக் கலசத்திற்குச் சமாதி அமைத்து வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை வழிபாடு நடத்தப்படுகிறது. இந்த கட்டடம் பழமையானது என்பதால் தற்போது கழிவறை, லிஃப்ட், பளிங்கு கற்கள் சீரமைத்தல், வண்ணம் பூசுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

மதுரை: மதுரையின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்ளில் ஒன்றான காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் புனரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அக்டோபர் மாதம் திறக்கப்படும் என தமிழ் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தி மக்கள் தொடர்பு துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் இன்று மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் மற்றும் அதன் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அரசு அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

ஆய்வுக்குப் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் சாமிநாதன் கூறுகையில், “தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவின்பேரில் ரூ.10 கோடி மதிப்பீட்டில் மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

மதுரை உலக தமிழ் சங்கம் கலைக்கூடத்தை பார்வையிட்ட அமைச்சர்
மதுரை உலக தமிழ் சங்க கலைக் கூடத்தை பார்வையிட்ட அமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர்

இந்த பணிகளின் தற்போதைய நிலை குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக இன்று வந்துள்ளேன். புனரமைப்பு பணிகள் விரைவில் முடிவடைய உள்ளன. அக்டோபர் மாதம் மீண்டும் காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு திறக்கப்படும்.

புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தின் வளாகத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைக்க கோரிக்கை வைக்க உள்ளோம். மேலும் காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக வளாகத்தின் சாலைப் பணிகளை மேம்படுத்துவதற்குப் பரிசீலனை செய்யப்படும்” என்றார்.

காந்தி சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய அமைச்சர் சுவாமிநாதன்
காந்தி சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய அமைச்சர் சுவாமிநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த ஆய்வை தொடர்ந்து, அமைச்சர் சாமிநாதன், மதுரை ரேஸ் கோர்ஸ் சாலையில் உள்ள அரசு அச்சகம், சங்கத் தமிழ் கலைக் கூடம், உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் ஆகியவற்றை பார்வையிட்டார். அமைச்சருடன் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார், தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை செயலாளர் வே.ராஜாராமன், மதுரை வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோ.தளபதி, மதுரை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மு.பூமி நாதன், உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் தனி அலுவலர் (பொ) முனைவர். அவ்வை அருள், உலகத் தமிழ்ச் சங்க துணைத் தலைவர் / இயக்குநர் முனைவர். இ.சா.பர்வீன் சுல்தானா ஆகியோரும் உடனிருந்தனர்.

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம்

மதுரையின் அடையாளமாகவும், பாரம்பரிய நினைவுச் சின்னமாகவும் மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் திகழ்கிறது. மதுரையை ஆண்ட விஜயநகரப் பேரரசின் முக்கிய பெண்ணரசியான ராணி மங்கம்மாளின் கோடைக் கால அரண்மனையாகத் திகழ்ந்த கட்டடம், ஆங்கிலேயர் காலத்தில் புனரமைக்கப்பட்டு, ஆட்சியரின் முகாம் அலுவலகமாக மாற்றப்பட்டது.

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தின் புனரமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சர்
காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தின் புனரமைப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: 'ரொம்ப நேரம் இருந்துட்டீங்க ரூ.1,000 கொடுங்க...' அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்து அடாவடி வசூல்? சுற்றுலா பயணிகள் அதிர்ச்சி!

மதுரையின் பெருமை

நாடு விடுதலை பெற்ற பிறகு இந்தியாவில் மகாத்மா காந்தியின் நினைவைப் போற்றும் வண்ணம் முதல் அருங்காட்சியகம் இந்த கட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டது. இந்த அருங்காட்சியகம் 1959-ம் ஆண்டு பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இங்கு காந்தியடிகளால் பயன்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு பொருட்கள், கடிதங்கள் பேணிப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் காந்தியின் அஸ்திக் கலசத்திற்குச் சமாதி அமைத்து வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமை வழிபாடு நடத்தப்படுகிறது. இந்த கட்டடம் பழமையானது என்பதால் தற்போது கழிவறை, லிஃப்ட், பளிங்கு கற்கள் சீரமைத்தல், வண்ணம் பூசுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

For All Latest Updates

TAGGED:

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம்மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம்MADURAI GANDHI MUSEUMGANDHI MUSEUM REOPENINGMADURAI GANDHI MUSEUM REOPEN

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.