தஞ்சாவூர்: 30 ஆயிரம் ரூபாய் கடனுக்காக ஏழு ஆண்டுகள் கொத்தடிமைகளாக ஆடு மேய்த்து வந்த தம்பதியை மதுரை மாவட்ட வருவாய் துறையினர் மீட்டனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பெருங்களூர் பகுதியை சேர்ந்த ரகு (21), ராதா (25) தம்பதிக்கு திருமணமாகி 7 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் ஒன்றரை வயதில் ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது. இந்த தம்பதி குடும்ப வறுமை காரணமாக அதே ஊரைச் சேர்ந்த பிரேமா என்ற பெண் இடைத்தரகரிடம் கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு 30 ஆயிரம் ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளனர்.
இதற்கு வட்டிக்கு மேல் வட்டி என 2 லட்சம் பணம் தர வேண்டும் எனக் கூறிய பிரேமா, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள கிராமப்புறங்களில் ஆடு வளர்ப்பவர்களிடம் பணத்தை வாங்கி கொண்டு ரகு, ராதா இருவரையும் கொத்தடிமையாக ஆடு மேய்க்க அனுப்பியுள்ளார்.
இந்நிலையில் மதுரை மாவட்டம் அங்காடிமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த திருப்பதி என்பவர், 2 லட்சத்து 70 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை இடைத்தரகரிடம் கொடுத்து ரகு, ராதா தம்பதியை 6 மாதத்திற்கு முன்பாக கைக்குழந்தையோடு அழைத்து வந்து, மதுரை மாவட்டம் அனஞ்சியூர் கிராமப் பகுதியில் ஆடு மேய்ப்பதற்கு கொத்தடிமையாக பயன்படுத்தியது தெரியவந்துள்ளது.
ரகு, ராதா இருவரையும் காலை முதல் இரவு வரை ஆடு மேய்க்கவும், பின்னர் இரவு நேரத்தில் தார்பாய் போட்டு ஆட்டு கொட்டகையில் தங்க வைத்துள்ளனர். மேலும் இருவருக்கும் காலை, இரவு என 2 வேளைக்கு மட்டுமே உணவு வழங்கியதோடு, சம்பளம் கொடுக்காமல், யாரையும் சந்திக்க விடாமல் கொத்தடிமைகளாக நடத்தி வந்துள்ளனர். இது குறித்து கோட்டாட்சியருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இதனையடுத்து அங்கு சென்ற கோட்டாட்சியர் சங்கீதா தலைமையிலான வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள், திருப்பதி என்பவரிடம் இருந்து ரகு, ராதா மற்றும் குழந்தையை மீட்டனர். வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் திருப்பதியை சிலைமான் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்து, புகார் அளித்த நிலையில், சிலைமான் காவல்துறையினர் திருப்பதி மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பின்னர் கோட்டாட்சியர் சங்கீதா, கிழக்கு வட்டாட்சியர் மனோஜ்குமார் ஆகியோர் கொத்தடிமையாக இருந்த தம்பதி ரகு, ராதா தம்பதியை உணவு, உடைகளை வழங்கி ஆறுதல்படுத்தி, விடுதலைச் சான்று கொடுத்து, புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று ஒப்படைத்தனர். கொத்தடிமையாக கைக்குழந்தையுடன் ஆடு மேய்த்த தம்பதியை மீட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளை அப்பகுதி பொதுமக்கள் பாராட்டினர்.
