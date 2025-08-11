மதுரை: திருச்சி சிறையில் ஐடிஐ மாணவர் தாக்கப்பட்ட விவகாரத்தில், அவரது தாயார் அளித்த புகார் மற்றும் சிறை அதிகாரி மணிகண்டன் அளித்த புகார்களை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றி, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை அவனியாபுரத்தை சேர்ந்த அங்கம்மாள் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், “எனது மகன் ஹரிஹரசுதனை, 2020ஆம் ஆண்டு போதைப்பொருள் வழக்கில், மதுரை எஸ்.எஸ்.காலனி போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கில் அவருக்கு 14 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
முதலில் என் மகன் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். பின்னர் ஐ.டி.ஐ படிக்க விண்ணப்பித்த நிலையில், அதற்காக 6 மாதங்களுக்கு முன்பு திருச்சி மத்திய சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார். அங்கு 26.7.2025 அன்று, சிறை அறையில் படுத்திருந்த என் மகனை, ஏன் இங்கே படுத்திருக்கிறாய்? என கேட்டு, துணை ஜெயிலர் லத்தியால் தாக்கியுள்ளார். மேலும், சிறை வார்டன்களும் கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர்.
அதில் படுகாயம் அடைந்த ஹரிஹரசுதனுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக் கூடாது என்றும் அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். என் மகனை வழக்கறிஞர்கள் சந்திக்கவும் அனுமதிக்கப்படவில்லை. மேலும், அவரை அடித்து இழுத்துச் சென்று தனி அறையில் அடைத்த போது, தண்ணீர் கொடுத்ததற்காக திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த அலெக்ஸ் என்ற கைதியையும் சிறை காவலர்கள் தாக்கியுள்ளனர்.
இந்த தகவலை அறிந்ததும் என் மகனுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்கும்படி அதிகாரிகளுக்கு கோரிக்கை வைத்தேன். இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. என் மகனை சிறையில் தாக்கியது முழுக்க முழுக்க மனித உரிமை மீறல். எனவே, சம்பந்தப்பட்ட திருச்சி சிறை டி.ஐ.ஜி பழனி, துணை ஜெயிலர் மணிகண்டன் ஆகியோர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், என் மகனுக்கு சிறையில் நடந்த கொடுமைகள் குறித்து நீதிபதி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். தனிமை சிறையில் இருக்கும் என் மகனை அந்த அறையில் இருந்து விடுவித்து, உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க உத்தரவிட வேண்டும்” என அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனு தொடர்பான வழக்கு நீதிபதிகள் ஜெகதீஷ் சந்திரா, பூர்ணிமா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அரசு தரப்பில், நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், மனுதாரர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. துணை ஜெயிலர் மணிகண்டனின் தினசரி குறிப்பின் நகலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.
மேலும், ஹரிஹரசுதன் சிறையில் தனது நண்பர்களுடன் இணைந்து கொண்டு ஜெயிலர் மணிகண்டன் மீது உள்ள முன்விரோதம் காரணமாக அவரது பெயரை கெடுக்கும் நோக்கில் செயல்பட்டு வருவதாகவும் அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள், “ஹரிஹரசுதனை தாக்கியது தொடர்பாக, அவரது தாயார் அளித்த புகார் மற்றும் துணை ஜெயிலர் மணிகண்டன் அளித்த புகார் இரண்டையும் சிபிசிஐடி-க்கு மாற்றி உத்தரவிட்டு, வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.
