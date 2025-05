ETV Bharat / state

அழகரை வரவேற்க தயாராகும் மதுரை! வைகை ஆற்றுப் பகுதியை தயார்படுத்தும் பணிகள் தீவிரம்! - CHITHIRAI THIRUVIZHA

கள்ளழகர் எழுந்தருளும் வைகை ஆற்றை தயார்படுத்தும் பணி தீவிரம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : May 10, 2025

மதுரை: வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் எழுந்தருளும் பகுதியை தயார்படுத்தும் பணியில் மதுரை மாநகராட்சி விறுவிறுப்பாக ஈடுபட்டு வருகிறது. உலகப் புகழ் பெற்ற மதுரை சித்திரைத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்வு மே 12ஆம் தேதி அதிகாலை நடைபெற உள்ளது. இதில் பல லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்க உள்ள நிலையில், மதுரை ஆழ்வார்புரம் பகுதியில் உள்ள வைகை ஆற்றில் அழகர் எழுந்தருளும் இடத்தை மதுரை மாநகராட்சி தற்போது தயார் செய்து வருகிறது. சவுக்கு மற்றும் இரும்பு கம்பிகளால் சுற்றிலும் தடுப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு, அழகர் எழுந்தருளும் மண்டகப்படிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்வை முன்னிட்டு, வைகை அணையில் இருந்து நேற்று முன்தினம் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. இந் நிலையில் வைகை அணை தண்ணீர் நேற்று மாலை தண்ணீர் மதுரை வந்தடைந்தது. வைகை ஆற்றுக்குள் அழகர் இறங்கக் கூடிய பகுதியில் உள்ள சிறப்பு தண்ணீர் தொட்டிக்கு வெள்ளை வண்ணம் பூசப்பட்டு தயார்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் அழகர் வைகை ஆற்றுப்பகுதியில் கூடியிருக்கும் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கும் வகையில் சுற்றி வரக் கூடிய பகுதிகள் அனைத்திலும் கல் மண் கொட்டப்பட்டு சமதளப்படுத்தப்படுகிறது. இன்று மாலை அழகர் மலையிலிருந்து புறப்படும் கள்ளழகர், வழியில் உள்ள பல்வேறு மண்டகப் படிகளில் எழுந்தருளி நாளை காலை மதுரை மூன்றுமாவடி வந்து சேர்கிறார். அப்போது பக்தர்கள் அழகரை எதிர்கொண்டு சேவிக்கும் எதிர்சேவை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

