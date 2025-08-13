ETV Bharat / state

மதுரை மாநகராட்சி மேயரின் கணவர் பொன் வசந்த் கைது! - MADURAI CORPORTATION FRAUD

இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மதுரை மாநகராட்சியின் மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன் வசந்த் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரம் தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணி, அவரது கணவர் பொன் வசந்த் துணை முதலமைச்சரை சந்தித்தபோது எடுக்கப்பட்ட படம்
மதுரை மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணி, அவரது கணவர் பொன் வசந்த் துணை முதலமைச்சரை சந்தித்தபோது எடுக்கப்பட்ட படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 8:19 AM IST

மதுரை: மதுரை மாநகராட்சியில் ரூ.150 கோடி வரி முறைகேடு நடந்த விவகாரத்தில், மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன்வசந்தை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் சென்னையில் வைத்து கைது செய்தனர்.

சென்னை, கோயம்புத்தூருக்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவது பெரிய மாநகராட்சியாக திகழும் மதுரை மாநகராட்சியில் மட்டும் சுமார் 3லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட தனியார் கட்டடங்கள் உள்ளன. இவற்றுக்கான வரி விதிப்பு மற்றும் வசூல் பணிகள் இணையத்தின் வழியாக நடைபெறுகின்றன.

மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு வகையான கட்டடங்களுக்கு, அவற்றிற்கு ஏற்றார் போல் வரி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்படுகிறது. வரிவிதிப்பு குறைப்பு நடவடிக்கைகள் நீதிமன்ற உத்தரவு அல்லது மாநகராட்சி கூட்டத்தின் தீர்மானம் அடிப்படையில்தான் மேற்கொள்ள முடியும் என்ற நிலையில், கடந்த 3 ஆண்டுகளாக மண்டலம் 2, 3, 4, 5 ஆகியவற்றில் ஆயிரக்கணக்கான கட்டடங்களுக்கு வரிவிதிப்பு குறைத்து நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மாநகராட்சி ஆணையாளராக இருந்த தினேஷ்குமார் இம்முறைகேடுகளை கண்டுபிடித்து நடவடிக்கை எடுத்தார். ஆனாலும், மண்டல தலைவர்கள், கவுன்சிலர்கள், மாநகராட்சி அலுவலர்களின் கூட்டணியில் தொடர்ந்து முறைகேடுகள் நடைபெற்று வந்துள்ளன.

வரிவிதிப்பு அனுமதி அளிக்கும் அதிகாரிகளின் கடவுச்சொற்கள் (பாஸ்வேர்டுகள்) திருட்டுத்தனமாக பயன்படுத்தப்பட்டதும் தெரியவந்தது. இந்த முறைகேடுகள் 3, 2, 4 ஆகிய மண்டலங்களில் அதிகம் நடந்துள்ளதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதுதொடர்பாக மத்திய பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல் நிலையத்திலும், சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்திலும் மாநகராட்சி சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. புகாரின் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். ஆனால், மாநகராட்சி ஆணையாளராக இருந்த தினேஷ் குமார் மாற்றப்பட்டதும், வழக்கு விசாரணையில் தொய்வு ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், மாநகர ஆணையராக சித்ரா விஜயன் பொறுப்பேற்றதும், விசாரணையை முடுக்கி விட உத்தரவிட்டதின் பேரில் சைபர் கிரைம், குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.

மதுரை மேயரின் கணவர் பொன் வசந்த்
மதுரை மேயரின் கணவர் பொன் வசந்த்

மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன் வசந்த் ஏற்கனவே திமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், வரி முறைகேடு விவகாரத்தில் பொன்வசந்துக்கு தொடர்பு இருப்பதாக தொடர்ந்து தகவல் வெளியானது. இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு சென்னையில் வைத்து அவர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே 13 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மதுரை மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணியின் கணவர் பொன் வசந்த் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கூடுதல் விசாரணைக்காக அவர் மதுரை அழைத்து வரப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

