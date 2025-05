ETV Bharat / state

இந்தியாவை அச்சுறுத்தும் பாம்புக் கடி மரணங்கள்.. பரபரப்பு ரிப்போர்ட்.. களத்தில் குதித்த மாணவிகள்! - SNAKEBITE SURVEY MADURAI

பாம்பு (கோப்புப்படம்) ( Getty Image )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 20, 2025 at 12:15 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 12:55 PM IST 5 Min Read

- By இரா. சிவக்குமார் மதுரை: இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் கிட்டத்தட்ட 60 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பாம்புக் கடியால் உயிரிழக்கும் மோசமான சூழல் நிலவுகிறது. பாம்புக் கடியால் அதிகமான நபர்கள் இறக்கும் நாடுகளில் முதன்மையானதாக இந்தியா திகழ்கிறது. இந்தியா கிராமப்புற நாடாக உள்ளதாலும், சரியான நேரத்தில் முறையான சிகிச்சை கிடைக்காத காரணத்தாலும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் அரங்கேறுவதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் மதுரை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் பாம்பு கடி குறித்த கணக்கெடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வில் கல்லூரி மாணவிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். பாம்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வு: அந்த வகையில், மதுரை மாவட்டத்தில் கரிசல்பட்டி, ஆலம்பட்டி மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள தங்களாச்சேரி உள்பட சுமார் 156 கிராமங்களில் பாம்பு கடியால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் உயிரிழந்த நபர்கள் குறித்து கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்வதுடன், பாம்பு கடிக்கு முறையான மருத்துவச் சிகிச்சை பெறுவது மற்றும் பாம்புகளும் வாழ்வது இயற்கை சமநிலைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பது குறித்த தகவல்களையும், விழிப்புணர்வையும் 20-க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் கிராம மக்களுக்கு வழங்கி வருகின்றனர். கள நிலவரம் குறித்து அறிந்து கொள்ள நமது ஈடிவி பாரத் தமிழ் நிருபர் சம்பவம் இடத்திற்கு சென்றிருந்தார். பாம்பு (கோப்புப்படம்) (Getty Image) அழிந்து வரும் பாம்புகள் இனம்: பாம்புகளின் பாதுகாப்பே முக்கியம் என மதுரை டோக் பெருமாட்டி கல்லூரியில் விலங்கியல் பயிலும் மாணவி மீனாட்சி பேசுகையில், "கோடை விடுமுறை என்பதால் கிராமப்புற மக்களுக்கு பாம்புகள் மற்றும் விலங்குகள் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். பாம்புகளை பாதுகாப்பதே எங்களுடைய முயற்சி. ஆனால், மனிதர்களோ பாம்புகளுக்கு பயந்து அவற்றை கொல்கின்றனர். அதுகுறித்து கேட்டாலும், தகவல்களை மறைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு கணக்கெடுப்பு மட்டுமே என மக்களுக்கு புரியவைத்து தகவல்களை பெறுகின்றோம். பாம்பு (கோப்புப்படம்) (Getty Image) பாம்புகள் இனம் அழிந்து கொண்டே வருகிறது. ஆகையால், பாம்புகளை பாதுகாப்பதுதான் எங்களது முதல் முயற்சியாக உள்ளது; அதனோடு இணைந்து மக்களையும் பாதுகாக்கிறோம். எல்லா பாம்புகளும் விஷப்பாம்புகள் அல்ல என்றும், விஷப்பாம்பு கடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும், எங்கு சிகிச்சைக்கு செல்ல வேண்டும் எனவும் நாங்கள் அவர்களிடம் கூறினோம். பாம்பின் முக்கியத்துவத்தை புரிய வைத்த பின்னர், இனிமேல் பாம்புகளை கொல்ல மாட்டோம் என பெரும்பாலான மக்கள் கூறியுள்ளனர். இனி பாம்பு கடித்தால் கூட அவர்கள் அச்சப்பட மாட்டார்கள்" என மாணவி மீனாட்சி கூறினார். பாம்பு (கோப்புப்படம்) (Getty Image) பாம்பை உண்ணும் இந்திய மக்கள்? அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய மாணவி ரிஷிவந்திணி, "கிராம மக்களிடம் இருந்து பல்வேறு விஷயங்களைக் கற்றுக்கொண்டோம். இது ஒரு புதிய அனுபவமாக உள்ளது. முதலில், மனிதர்கள் பாம்பு கடிக்கு எப்படியெல்லாம் ஆளாகுகிறார்கள் என்பதை அறிந்த போது கவலை அளித்தாலும், சில இடங்களில் பாம்பை உணவாக சாப்பிடுவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. டெக்னாலஜி வளர்ந்தும் மக்களுக்கு புரிதல் இல்லை: அதேபோல, அமெரிக்கன் கல்லூரியில் எம்எஸ் பயிலும் மாணவர் வித்தோஷ்குமார் கூறுகையில், "ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் சென்று பாம்புகள் பற்றிய விழிப்புணர்வுகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கின்றோம். உதாரணமாக, பாம்பு கடித்தால் என்ன செய்வது? என்று பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளோம். இதில் நஞ்சுள்ள பாம்பு மற்றும் நஞ்சற்ற பாம்பு எது என்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. நஞ்சற்ற பாம்பு கடித்தால் கூட இறந்து போய் விடுவோம் என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் உள்ளது.

