ETV Bharat / state

மண்ணை காக்கும் எங்களை அரசு காக்க வேண்டாமா? கைவினை கலைஞர்கள் வேதனை! - MADURAI CLAY GANESHA IDOL MAKERS

விளாச்சேரியின் எந்தத் தெருவுக்குள் நுழைந்தாலும், விநாயகர் சிலைகள் உருவாக்கத்தில் பரபரப்பாக ஈடுபட்ட காலமிருந்தது. ஆனால், இன்றோ மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சிலைகளே உருவாக்கப்படுகின்றன.

விளாச்சேரி குலாலர் கைவினைக் கலைஞர்கள் நலச்சங்கத்தின் துணைத்தலைவர் விஜயகுமார்
விளாச்சேரி கைவினைக் கலைஞர்கள் நல சங்கத்தின் துணைத்தலைவர் விஜயகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 8:06 PM IST

3 Min Read

BY - இரா.சிவக்குமார்

மதுரை: சுற்றுப்புறச் சூழலையும், மண்ணையும் காப்பாற்றும் எங்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க அரசு முன் வர வேண்டாமா? ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் படும் இன்னல்களை எப்போது தான் நம் அதிகாரிகள் புரிந்து கொள்வார்கள்? எனக் குமுறும் மதுரை விளாச்சேரி மண்பாண்ட கைவினை கலைஞர்களின் வேதனையைப் பகிர்கிறது இந்த சிறப்புத் தொகுப்பு.

மதுரை மாநகரிலிருந்து சரியாக 5 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மதுரை - திருப்பரங்குன்றம் சாலையில் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி அருகே வலது புறம் சென்றால், அமைந்துள்ள அழகிய சிற்றூர் தான் விளாச்சேரி. இங்கு பொம்மைகள், சிலைகள் மற்றும் மண்பாண்டங்களை செய்யும் கலைஞர்கள் நிறைந்து வாழ்கின்றனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் விநாயகர் சதுர்த்தி தினத்தை முன்னிட்டு மொத்த ஊரும் சுறுசுறுப்பாகி விடுவது வழக்கம். சுமார் 200 குடும்பங்கள் இந்தத் தொழிலை நம்பி வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

கரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்திற்கு முன்பு வரை விநாயகர் சதுர்த்தி தினத்தை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இங்கிருந்து களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட பிள்ளையார் சிலைகள் ஓரடியிலிருந்து சுமார் 10 அடி வரைக்கும் உருவாக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு செல்வது வழக்கம். ஆனால், தற்போது 'பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்' மூலம் உருவாக்கப்பட்ட சிலைகள் காரணமாக இவர்களது வாழ்வாதாரம் பெரிதும் முடங்கியுள்ளது.

களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை
களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

விளாச்சேரியின் எந்தத் தெருவுக்குள் நுழைந்தாலும், விநாயகர் சிலைகள் உருவாக்கத்தில் பரபரப்பாக ஈடுபட்ட காலமிருந்தது. ஆனால், இன்றோ மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சிலைகளே ஆங்காங்கே செய்யப்பட்டு வருவதைப் பார்த்த போது, வருத்தம் மேலோங்கியது. சராசரியாக ஒரு கலைக் கூடத்தில் 30-ல் இருந்து 40 வரை களிமண் பிள்ளையார் சிலைகள் உருவாக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது நான்கைந்துக்கு திணறிக் கொண்டிருப்பது, அவர்களின் வாழ்வாதாரச் சிக்கலை நமக்கு தெளிவாய் உணர்த்துகிறது.

களிமண்ணை நேர்த்தியாகப் பிசைந்து, பால் கொழுக்கட்டைக்கு உருட்டுவது போன்று உருட்டி, கையில் உருளையாக வைத்துக் கொண்டு, தனது கற்பனையில் உள்ள பிள்ளையாரின் உருவத்தை தேர்ந்த சிற்பியாய் மாறி உருவாக்கிக் கொண்டிருந்த விளாச்சேரி கைவினைக் கலைஞர்கள் நலச் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் விஜயகுமார். அவரிடம் பேச்சுக் கொடுத்த போது, 'உண்மையிலேயே நெலம ரொம்ப மோசமா தான் இங்க இருக்கு. கடந்த 2019 வரைக்கும் கூட 10 அடி உயர பிள்ளையார் சிலைய, 40 எண்ணிக்கையில செஞ்சு குடுத்திருக்கேன். ஆனா, இப்போ மாட்டுத்தாவணி பக்கத்துல வடநாட்டுக் காரங்க போட்டுருக்கற 'பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்' பிள்ளையார் சிலை வந்ததுக்குப் பிறகு எங்க பொழப்பே மொத்தமா முடிஞ்சு போச்சுங்க சார்' என்று கூறிய போது அவரது வேதனையைப் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது.

'அவுங்கள மட்டும் கண்டுக்க மாட்டிங்கிறீங்க?'

விநாயகர் சிலை தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள கைவினை கலைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விஜயகுமாரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போதே, மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள், காவலர்கள் துணையோடு அங்கு வந்தனர். அங்கிருந்த பிள்ளையார் சிலைகளை முழுவதுமாக ஆய்வு செய்து, வீடியோ எடுத்தனர். பிறகு விஜயகுமாரிடம், எத்தனை சிலைகள் ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன? எங்கிருந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? எப்போது வந்து அவர்கள் வாங்குவர்கள்? என்பது உள்ளிட்ட தகவல்களை எல்லாம் கேட்டு குறிப்பெடுத்துக் கொண்டனர். அப்போது விஜயகுமார், 'சார்... மண்ணுக்காக வேலை செய்யுற எங்கள மாசத்துக்கு 10 தடவ வந்து சோதனை செய்யுறீங்க. ஆனா, அவுங்கள மட்டும் கண்டுக்க மாட்டிங்கிறீங்க.. இப்படியே போச்சுனா, அடுத்த வருசம் நாங்களும் 'பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்' பிள்ளையார்கள் செய்ய வேண்டிய நெலம வந்துரும்' என அழாத குறையாகப் பேசினார்.

8 அங்குல அளவில் தொடங்கி 10 அடி உயரம் வரை உருவாக்கப்படும் இந்த சிலைகளுக்கு, ஒரு அடிக்கு ரூ.3 ஆயிரம் கட்டணமாகப் பெறுகின்றனர். அச்சு வார்ப்பின்றி கையாலேயே அனைத்து சிலைகளும் செய்யப்படுகின்றன. பெரிய சிலைகளைச் செய்ய சராசரியாக 6 நாட்களிலிருந்து 25 நாட்கள் வரை ஆகிறது.

இது தொடர்பாக பிருந்தா என்பவர் கூறுகையில், 'பரம்பரை பரம்பரையா மண்பொம்மைகள் செய்யும் இந்த தொழில தான் செஞ்சிட்டு வாறோம். எங்களோட தயாரிப்புகளுக்காக மத்திய அரசோட புவிசார் குறியீடு கிடைச்சிருக்கு. பாரம்பரியப் படைப்புகள்ங்கறதுனால இந்த அங்கீகாரம் கிடைச்சுருக்கு. ஆனா, ஏன் இன்னும் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் சிலைகள, பொம்மைகள அனுமதிக்குறாங்கன்னு தெரியல. அவுங்கள அனுமதிச்சுட்டு, எங்க கலைஞர்களத் தான் அடிக்கடி ஆய்வு பண்றாங்க. விநாயகர் சதுர்த்தி ஆர்டர்களால தான் நாங்க ஒவ்வொரு வருசமும் வருமானம் பாக்க முடியும். மண் சார்ந்த தொழில்கள ஊக்குவிச்சா தானே நாங்களும் வாழ முடியும்?' என கேள்வி எழுப்புகிறார்.

'வாய்ப்பு தர்றத ஒரு கடமையா செஞ்சிட்டு வாறோம்'

விநாயகர் சிலை தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள கைவினை கலைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விநாயகர் சிலை வாங்குவதற்காக சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பாச்சேத்தியில் இருந்து வந்த ரமேஷ் கூறுகையில், 'நாங்க கடந்த 29 வருசமா விளாச்சேரில தான் விநாயகர் சதுர்த்திக்காக சிலைக்கு ஆர்டர் தர்றது வழக்கம். நம்ம மண் சார்ந்த பாரம்பரிய கலைஞர்களுக்காகவும், இந்த மண்ணுக்காகவும் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு தர்றத ஒரு கடமையா செஞ்சிட்டு வாறோம். அச்சு வார்ப்புனால இந்த சிலைகள உருவாக்குறது இல்ல. கையாலேயே வடிவமைச்சு தர்றாங்க. அர்ப்பணிப்போடயும், உயிரோட்டத்தோடயும் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. இந்த மண்ணுங்கறது பஞ்ச பூதங்கள்ல ஒன்னு. அதனால இது உயிரோட்டமானது. மற்ற பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்ல பண்ற சிலைங்க வேதிப்பொருட்களால் ஆனது. மண்ணுக்குக் கேடு. நமது அடுத்த தலைமுறைக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும்' என்கிறார்.

பொம்மைத் தயாரிப்புகள் மூலமாக ஆண்டிற்கு சராசரியாக ரூ.10 கோடி அளவிற்கு வருவாய் ஈட்டிக் கொடுக்கிற விளாச்சேரி பொம்மை உருவாக்கக் கலைஞர்கள், எதிர்கொள்ளும் இந்தச் சிக்கல்களுக்கு உடனடி விடை காண்பது தமிழக அரசின் கடமை. இந்தக் கலையும், தொழிலும் நலிந்து போகாமல் காப்பதற்கு ஒவ்வொருவரும் கை கொடுக்க முன் வர வேண்டும்.

BY - இரா.சிவக்குமார்

மதுரை: சுற்றுப்புறச் சூழலையும், மண்ணையும் காப்பாற்றும் எங்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க அரசு முன் வர வேண்டாமா? ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் படும் இன்னல்களை எப்போது தான் நம் அதிகாரிகள் புரிந்து கொள்வார்கள்? எனக் குமுறும் மதுரை விளாச்சேரி மண்பாண்ட கைவினை கலைஞர்களின் வேதனையைப் பகிர்கிறது இந்த சிறப்புத் தொகுப்பு.

மதுரை மாநகரிலிருந்து சரியாக 5 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மதுரை - திருப்பரங்குன்றம் சாலையில் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி அருகே வலது புறம் சென்றால், அமைந்துள்ள அழகிய சிற்றூர் தான் விளாச்சேரி. இங்கு பொம்மைகள், சிலைகள் மற்றும் மண்பாண்டங்களை செய்யும் கலைஞர்கள் நிறைந்து வாழ்கின்றனர். ஒவ்வொரு ஆண்டும் விநாயகர் சதுர்த்தி தினத்தை முன்னிட்டு மொத்த ஊரும் சுறுசுறுப்பாகி விடுவது வழக்கம். சுமார் 200 குடும்பங்கள் இந்தத் தொழிலை நம்பி வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

கரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்திற்கு முன்பு வரை விநாயகர் சதுர்த்தி தினத்தை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இங்கிருந்து களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட பிள்ளையார் சிலைகள் ஓரடியிலிருந்து சுமார் 10 அடி வரைக்கும் உருவாக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு செல்வது வழக்கம். ஆனால், தற்போது 'பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்' மூலம் உருவாக்கப்பட்ட சிலைகள் காரணமாக இவர்களது வாழ்வாதாரம் பெரிதும் முடங்கியுள்ளது.

களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை
களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

விளாச்சேரியின் எந்தத் தெருவுக்குள் நுழைந்தாலும், விநாயகர் சிலைகள் உருவாக்கத்தில் பரபரப்பாக ஈடுபட்ட காலமிருந்தது. ஆனால், இன்றோ மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான சிலைகளே ஆங்காங்கே செய்யப்பட்டு வருவதைப் பார்த்த போது, வருத்தம் மேலோங்கியது. சராசரியாக ஒரு கலைக் கூடத்தில் 30-ல் இருந்து 40 வரை களிமண் பிள்ளையார் சிலைகள் உருவாக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது நான்கைந்துக்கு திணறிக் கொண்டிருப்பது, அவர்களின் வாழ்வாதாரச் சிக்கலை நமக்கு தெளிவாய் உணர்த்துகிறது.

களிமண்ணை நேர்த்தியாகப் பிசைந்து, பால் கொழுக்கட்டைக்கு உருட்டுவது போன்று உருட்டி, கையில் உருளையாக வைத்துக் கொண்டு, தனது கற்பனையில் உள்ள பிள்ளையாரின் உருவத்தை தேர்ந்த சிற்பியாய் மாறி உருவாக்கிக் கொண்டிருந்த விளாச்சேரி கைவினைக் கலைஞர்கள் நலச் சங்கத்தின் துணைத் தலைவர் விஜயகுமார். அவரிடம் பேச்சுக் கொடுத்த போது, 'உண்மையிலேயே நெலம ரொம்ப மோசமா தான் இங்க இருக்கு. கடந்த 2019 வரைக்கும் கூட 10 அடி உயர பிள்ளையார் சிலைய, 40 எண்ணிக்கையில செஞ்சு குடுத்திருக்கேன். ஆனா, இப்போ மாட்டுத்தாவணி பக்கத்துல வடநாட்டுக் காரங்க போட்டுருக்கற 'பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்' பிள்ளையார் சிலை வந்ததுக்குப் பிறகு எங்க பொழப்பே மொத்தமா முடிஞ்சு போச்சுங்க சார்' என்று கூறிய போது அவரது வேதனையைப் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது.

'அவுங்கள மட்டும் கண்டுக்க மாட்டிங்கிறீங்க?'

விநாயகர் சிலை தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள கைவினை கலைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விஜயகுமாரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த போதே, மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள், காவலர்கள் துணையோடு அங்கு வந்தனர். அங்கிருந்த பிள்ளையார் சிலைகளை முழுவதுமாக ஆய்வு செய்து, வீடியோ எடுத்தனர். பிறகு விஜயகுமாரிடம், எத்தனை சிலைகள் ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன? எங்கிருந்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? எப்போது வந்து அவர்கள் வாங்குவர்கள்? என்பது உள்ளிட்ட தகவல்களை எல்லாம் கேட்டு குறிப்பெடுத்துக் கொண்டனர். அப்போது விஜயகுமார், 'சார்... மண்ணுக்காக வேலை செய்யுற எங்கள மாசத்துக்கு 10 தடவ வந்து சோதனை செய்யுறீங்க. ஆனா, அவுங்கள மட்டும் கண்டுக்க மாட்டிங்கிறீங்க.. இப்படியே போச்சுனா, அடுத்த வருசம் நாங்களும் 'பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்' பிள்ளையார்கள் செய்ய வேண்டிய நெலம வந்துரும்' என அழாத குறையாகப் பேசினார்.

8 அங்குல அளவில் தொடங்கி 10 அடி உயரம் வரை உருவாக்கப்படும் இந்த சிலைகளுக்கு, ஒரு அடிக்கு ரூ.3 ஆயிரம் கட்டணமாகப் பெறுகின்றனர். அச்சு வார்ப்பின்றி கையாலேயே அனைத்து சிலைகளும் செய்யப்படுகின்றன. பெரிய சிலைகளைச் செய்ய சராசரியாக 6 நாட்களிலிருந்து 25 நாட்கள் வரை ஆகிறது.

இது தொடர்பாக பிருந்தா என்பவர் கூறுகையில், 'பரம்பரை பரம்பரையா மண்பொம்மைகள் செய்யும் இந்த தொழில தான் செஞ்சிட்டு வாறோம். எங்களோட தயாரிப்புகளுக்காக மத்திய அரசோட புவிசார் குறியீடு கிடைச்சிருக்கு. பாரம்பரியப் படைப்புகள்ங்கறதுனால இந்த அங்கீகாரம் கிடைச்சுருக்கு. ஆனா, ஏன் இன்னும் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் சிலைகள, பொம்மைகள அனுமதிக்குறாங்கன்னு தெரியல. அவுங்கள அனுமதிச்சுட்டு, எங்க கலைஞர்களத் தான் அடிக்கடி ஆய்வு பண்றாங்க. விநாயகர் சதுர்த்தி ஆர்டர்களால தான் நாங்க ஒவ்வொரு வருசமும் வருமானம் பாக்க முடியும். மண் சார்ந்த தொழில்கள ஊக்குவிச்சா தானே நாங்களும் வாழ முடியும்?' என கேள்வி எழுப்புகிறார்.

'வாய்ப்பு தர்றத ஒரு கடமையா செஞ்சிட்டு வாறோம்'

விநாயகர் சிலை தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள கைவினை கலைஞர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விநாயகர் சிலை வாங்குவதற்காக சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பாச்சேத்தியில் இருந்து வந்த ரமேஷ் கூறுகையில், 'நாங்க கடந்த 29 வருசமா விளாச்சேரில தான் விநாயகர் சதுர்த்திக்காக சிலைக்கு ஆர்டர் தர்றது வழக்கம். நம்ம மண் சார்ந்த பாரம்பரிய கலைஞர்களுக்காகவும், இந்த மண்ணுக்காகவும் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு தர்றத ஒரு கடமையா செஞ்சிட்டு வாறோம். அச்சு வார்ப்புனால இந்த சிலைகள உருவாக்குறது இல்ல. கையாலேயே வடிவமைச்சு தர்றாங்க. அர்ப்பணிப்போடயும், உயிரோட்டத்தோடயும் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. இந்த மண்ணுங்கறது பஞ்ச பூதங்கள்ல ஒன்னு. அதனால இது உயிரோட்டமானது. மற்ற பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ்ல பண்ற சிலைங்க வேதிப்பொருட்களால் ஆனது. மண்ணுக்குக் கேடு. நமது அடுத்த தலைமுறைக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும்' என்கிறார்.

பொம்மைத் தயாரிப்புகள் மூலமாக ஆண்டிற்கு சராசரியாக ரூ.10 கோடி அளவிற்கு வருவாய் ஈட்டிக் கொடுக்கிற விளாச்சேரி பொம்மை உருவாக்கக் கலைஞர்கள், எதிர்கொள்ளும் இந்தச் சிக்கல்களுக்கு உடனடி விடை காண்பது தமிழக அரசின் கடமை. இந்தக் கலையும், தொழிலும் நலிந்து போகாமல் காப்பதற்கு ஒவ்வொருவரும் கை கொடுக்க முன் வர வேண்டும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

PLASTER OF PARISMADURAIECO FRIENDLY CLAY GANESH STATUEVINAYAGAR SILAIMADURAI CLAY GANESHA IDOL MAKERS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “எங்களை தனியாக கூப்பிடுவார்கள்” - கணியான் கூத்து கலைஞர்கள் யார்? அவர்கள் சந்திக்கும் சிரமங்கள் என்னென்ன?

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.