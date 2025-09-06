231 பிரம்மாண்ட அரங்குகள்; லட்சக்கணக்கில் நூல்கள் - களைகட்டியது மதுரை புத்தக திருவிழா- மிஸ் பண்ணிராதீங்க
மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் கூடுதலாக மதுரையின் வரலாறு மற்றும் தொல்லியல் பெருமையை சொல்லும் 'மாமதுரை போற்றுதும்' என்ற தலைப்பிலான புகைப்பட கண்காட்சியும், சிறார்களுக்கான அறிவியல் அரங்கமும் இடம்பெற்றுள்ளன
Published : September 6, 2025 at 2:04 PM IST
மதுரை: மதுரையில் நேற்று தொடங்கிய புத்தகத் திருவிழாவில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது. இங்கு 231 பிரம்மாண்டமான அரங்குகளும், லட்சக்கணக்கான நூல்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் புத்தகத் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில், நடப்பாண்டுக்கான புத்தகக் கண்காட்சி இன்று முதல் (செப். 5) 15ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இந்த புத்தக திருவிழாவில் பல்வேறு பதிப்பகங்களைச் சார்ந்த 231 பிரம்மாண்டமான அரங்குகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
இங்கு லட்சக்கணக்கான நூல்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. கூடுதலாக, மதுரையின் வரலாறு மற்றும் தொல்லியல் பெருமையை சொல்லும் 'மாமதுரை போற்றுதும்' என்ற தலைப்பிலான புகைப்பட கண்காட்சியும், சிறார்களுக்கான அறிவியல் அரங்கமும் இந்த புத்தகக் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன. இதுகுறித்து பன்மை வெளிப்பதிப்பக அரங்கத்தின் நிர்வாகி மேரி கூறுகையில், ”இங்கு இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து அரங்குகளிலும் மாணவ, மாணவியர் மற்றும் பெரியோர்களுக்கு தேவையான புத்தகங்கள் உள்ளன.
தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் சார்பில் இடம்பெற்றுள்ள பன்மை வெளி அரங்கில், தமிழ் மொழி, தமிழ் இனம், தமிழ் தேசம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தும் நூல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. எங்களைப் பொறுத்தவரை இதனை வியாபாரமாக நாங்கள் கருதவில்லை. தேசிய கருத்தியல் அடுத்த தலைமுறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது தான் எங்கள் நோக்கம்.
இந்த ஆண்டு பள்ளி குழந்தைகள் படித்து பயன் பெற வேண்டும் என்பதற்காக 'வ.உ.சி எனும் கப்பல் தாத்தா", 'வீரத் தளபதி தீரன் சின்னமலை', 'வீரத்தமிழன் ராஜேந்திர சோழன்', 'நான் மரம் பேசுகிறேன்' போன்ற தலைப்புகளில் ரூ.25 மதிப்பில் சிறு சிறு நூல்கள் வெளியிட்டுள்ளோம். இதனை பள்ளி குழந்தைகள் ஏராளமாக வாங்கி நமது முன்னோர்களின் பெருமையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய இந்த வெளியீட்டின் நோக்கம்” என்றார்.
எழுத்தாளர் மற்றும் வாசிப்பாளர் தமிழினியாள் கூறுகையில், ”சிறார் இலக்கியம் என்ற தலைப்பில் குழந்தைகளுக்காக தனி அரங்கு இடம் பெற்றுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது. அதேபோன்று மதுரையின் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்வதற்காக அது குறித்த புகைப்படங்கள், பாறை ஓவியங்கள், சமண சிற்பங்கள், ஜல்லிக்கட்டு வரலாறு ஆகியவை எல்லாம் தனி அரங்காக இடம்பெற்றுள்ளது சிறப்பு. அதேபோன்று தொல்லியல் சார்ந்து புதிய வரவுகள் அதிகம் இடம்பெற்றுள்ளதையும் காண முடிகிறது. திருவிழா ஏற்பட்டாளர்கள் மிகச் சிறப்பாக இதனை செய்துள்ளனர்” என்றார்.
வணிகவரித்துறை அமைச்சர் மூர்த்தி, தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், மதுரை மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணி பொன் வசந்த், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். மனுஷ்ய புத்திரன், மதுக்கூர் ராமலிங்கம், பர்வீன் சுல்தானா, சு.வெங்கடேசன், சுகிசிவம், கனிமொழி, கரு பழனியப்பன், பாமயன் ஆகியோர் நாள்தோறும் நடைபெறும் நிகழ்வுகளில் உரை நிகழ்த்த உள்ளனர். சாலமன் பாப்பையா மற்றும் கு ஞானசம்பந்தன் ஆகியோர் தலைமையில் பட்டிமன்றங்களும் நடைபெறுகின்றன. ஒவ்வொரு நாளும் மாலை 5 மணி அளவில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது.