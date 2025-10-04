ETV Bharat / state

'தமிழன்னை சிலையை எப்படி எடுத்தீர்களோ... அப்படியே வைக்கணும்' - நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

கோரிப்பாளையம் ஒய் வடிவ மேம்பாலத்துக்காக தமுக்கம் மைதானத்தில் உள்ள தமிழன்னை சிலையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற மதுரை மாநகராட்சி முடிவெடுத்துள்ளது.

மதுரையில் உள்ள தமிழன்னை சிலை
மதுரையில் உள்ள தமிழன்னை சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 4, 2025 at 3:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: தமுக்கம் மைதானம் முன்பிருந்து அகற்றப்படும் தமிழன்னை சிலையை, சாலை விரிவாக்கப்பணி முடிந்ததும் அதே இடத்தில் வைக்க வேண்டும் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 1981-ம் ஆண்டு மதுரையில் 5-வது உலகத் தமிழ் மாநாட்டை அன்றைய முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர் நடத்தினார். அம்மாநாட்டின் நிறைவு நாளன்று தமுக்கம் மைதானத்தின் நுழைவாயிலில் அன்றைய இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தி முன்னிலையில், கல் தேரில் கம்பீரமாக அமர்ந்திருக்கும் தமிழன்னையின் சிலையை எம்.ஜி.ஆர் திறந்து வைத்தார்.

அன்றிலிருந்து 40 ஆண்டுகளை கடந்த நிலையிலும் மதுரையின் முக்கிய அடையாளமாக ‘தமிழன்னை சிலை’ திகழ்கிறது. இந்நிலையில், சாலை விரிவாக்கப் பணிக்காக தமிழன்னை சிலை உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய சிலைகளை அப்புறப்படுத்த மதுரை மாநகராட்சி முடிவு செய்த செய்தி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், ராமநாதபுரம் ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தை சேர்ந்த தீரன் திருமுருகன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘மதுரையில் கோரிப்பாளையம் பகுதியில் ஒய் வடிவ மேம்பாலம் கட்டுமானப் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

இதனால் கோரிப்பாளையம், தமுக்கம் பகுதியில் உள்ள உ.வே.சாமிநாத அய்யர், கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை, தமிழன்னை சிலை, சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் சிலை, போர் நினைவுச் சின்னம், ஜவஹர்லால் நேரு ஆகியோரின் சிலைகளை வேறு இடங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், தமிழன்னை சிலையையும், சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் சிலையை உலகத் தமிழ் சங்க வளாகத்துக்கு மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

உலகத் தமிழ் சங்க வளாகம் பொதுமக்கள் எப்போதும் செல்லும் இடமல்ல. விழாக்கள் நடந்தால் மட்டும் தமிழ் சங்க வளாகத்துக்கு மக்கள் செல்வது வழக்கம். மதுரைக்கு தமிழன்னை சிலை மிகவும் முக்கியமானது. பொங்கல் பண்டிகை, மொழிப்போர் தினம், தமிழ்நாடு தினங்களில் பொதுமக்கள், மாணவர்கள் உள்ளிட்டோர் தமிழன்னை சிலைக்கு மாலை அணிவித்து வழிபடுவது வழக்கம்.

இதையும் படிங்க: தேவர் சிலைக்கு ஒரு நியாயம்.. தமிழன்னை சிலைக்கு ஒரு நியாயமா? கொந்தளிக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்கள்!

தற்போது தமிழன்னை சிலை சாலையோரத்தில் உள்ளது. அந்த சிலையால் போக்குவரத்துக்கும், பொதுமக்களுக்கும் எந்த தொந்தரவும் ஏற்படவில்லை. சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் சிலையாலும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் உள்ளது. எனவே இவ்விரு சிலைகளையும் இடமாற்றம் செய்யும் முடிவை ரத்து செய்து, இரு சிலைகளும் அதே இடத்தில் வைக்க உத்தரவிட வேண்டும்,’ இவ்வாறு கூறப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு நீதிபதிகள் தண்டபாணி, ஜோதிராமன் அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் “சாலை விரிவாக்கப் பணிகள் முடிந்ததும், தமிழன்னை சிலையை தமுக்கம் மைதானம் முன்பு வைக்க வேண்டும்” என உத்தரவிட்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

மதுரை தமிழன்னை சிலைHIGH COURT MADURAI BENCHதமிழன்னை சிலை அகற்றம்MADURAI CORPORATIONTAMIL ANNAI STATUE ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.