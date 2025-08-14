ETV Bharat / state

’ஓரணியில் தமிழ்நாடு' வழக்கு: திமுக தரப்புக்கு உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு! - ORANIYIL TAMIL NADU CASE

’ஓரணியில் தமிழ்நாடு' திட்டத்தின் கீழ் உறுப்பினர் சேர்க்கையின்போது ஆதார் உள்ளிட்ட விவரங்களை மக்களிடம் இருந்த திமுக வாங்கவில்லை. ஆனால், அதிமுக திட்டமிட்டு பொய் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளதாக திமுக தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

மதுரை: 'ஓரணியில் தமிழ்நாடு' உறுப்பினர் சேர்க்கைக்கு தடை கோரிய வழக்கில், ஆதார் உள்ளிட்ட விவரங்களை பொதுமக்களிடம் இருந்து வாங்கவில்லை என்பதை திமுக தரப்பு எழுத்துப்பூர்வமாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

சிவகங்கையை சேர்ந்த ராஜ்குமார் என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், "தமிழகத்தின் ஆளுங்கட்சியான திமுக ‘ஓரணியில் தமிழ்நாடு’ என்ற பெயரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை நடத்தி வருகிறது.

இதற்காக திமுகவினர் வீடு வீடாக செல்கின்றனர். அப்போது அவர்கள் பொதுமக்களிடம் பல்வேறு ஆவணங்களை கேட்டு வருகின்றனர். எங்கள் வீட்டிற்கு திமுகவினர் 10 பேர் வந்தனர். அவர்கள் எங்கள் அனுமதி இல்லாமல் வீட்டில் தமிழக முதல்வர் படத்துடன் ‘ஓரணியில் தமிழ்நாடு’ என அச்சிடப்பட்ட சுவரொட்டியை ஒட்டினர்.

மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தவை

மேலும், குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரின் ஆதார் எண், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தக நகல் மற்றும் பிற அடையாள அட்டைகளை கேட்டனர். அதோடு அனைவரின் தனிப்பட்ட செல்ஃபோன் எண்களை கேட்டு வாங்கினர். அந்த எண் கொடுக்கப்பட்டதும் ஓரணியில் தமிழ்நாடு பதிவு தகவல் வருகிறது. தொடர்ந்து, ஓடிபி வருகிறது. அந்த ஓடிபியை தெரிவித்ததும் திமுகவில் உறுப்பினராக சேர்ந்ததாக தகவல் வருகிறது. இவ்வாறு மக்களை திமுகவில் சேர வற்புறுத்துகின்றனர்," என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

மேலும் அதில், "திமுகவில் சேராமல் போனால் தற்போது பெற்றுவரும் அரசு திட்டங்கள் நிறுத்தப்படும் என்கின்றனர். இதனால், மக்கள் விருப்பமில்லாமல் கட்டாயத்தின் பேரில் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர்வதுடன் திமுகவில் சேர்கின்றனர். இது இந்திய குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகள், தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை பறிக்கும் செயலாகும்.

நடவடிக்கை எடுங்கள்

ஆகையால், அரசியல் பிரசாரத்துக்காக பொதுமக்களிடமும் இருந்து ஆதார் விபரங்களை சேகரிப்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமானது என நீதிமன்றம் அறிவிக்க வேண்டும். அதேபோல, திமுகவினர் இதுவரை சேகரித்த ஆதார் மற்றும் தனிப்பட்ட விபரங்களை உடனடியாக அழிக்கவும், மனு தொடர்பாக மத்திய அரசு மற்றும் ஆதார் தலைமை செயல் அதிகாரி விசாரணை நடத்தி, திமுக மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும்" எனவும் அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.

வழக்கு விசாரணை

இந்த வழக்கை ஏற்கெனவே விசாரணை செய்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை, “உறுப்பினர் சேர்க்கையின்போது ஓடிபி விவரங்கள் வாங்கக்கூடாது” என இடைக்கால தடை உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. மேலும் உறுப்பினர் சேர்க்கையை நடத்தலாம். ஆனால் யாரிடமும் ஓடிபி விவரங்களை கேட்கக்கூடாது" என்று தெரிவித்திருந்தது.

மேலும், "இந்த வழக்கில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை எதிர்மனுதாரராக சேர்க்கவும், டிஜிட்டல் முறையில் தனிநபர் தகவல் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகின்றன என்பது குறித்தும், வழக்கு தொடர்பாக மத்திய, மாநில அரசுகள் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" எனவும் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இருதரப்பு விவாதம்

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு விசாரணையானது நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், அருள் முருகன் அமர்வு முன்பாக இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது திமுக தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் ஆஜராகி, “ஓரணியில் தமிழ்நாடு உறுப்பினர் சேர்க்கையின்போது ஆதார் அட்டை விவரம் யாரும் வாங்கவே இல்லை. ஆனால் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு அதிமுகவினர் ஆதார் விவரங்கள் வாங்குவதாக மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். ஓடிபி என்பது ஸ்விகி, ஜோமெட்டோ, ஓலா கார் புக்கிங் போன்றுதான் வாங்கப்படுகிறது. அதுதவிர ஆதார் விவரங்கள் எதுவும் வாங்கப்படவில்லை. எனவே, இடைக்கால தடையை நீக்க வேண்டும்” என வாதிட்டார்.

இதற்கு, மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "ஆதார் விவரங்கள் வாங்குவது குற்றமாகும். எனவே இந்த விவாகரத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன், "நாங்கள் ஆதார் விவரங்களை வாங்கவில்லை" என தெரிவித்தார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், திமுக தரப்பு, ஆதார் உள்ளிட்ட விவரங்கள் வாங்கவில்லை என்பதை எழுத்துப்பூர்வமாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும். மத்திய அரசு தரப்பில் மனு குறித்து பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டனர்.

