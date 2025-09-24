ட்ரான்ஸ்பார்மர் கொள்முதல் முறைகேடு புகார்! உயர் நீதிமன்ற முதன்மை அமர்வுக்கு வழக்கு மாற்றம்!
ட்ரான்ஸ்பார்மர் முறைகேடு தொடர்பாக மின் வாரிய தலைவர், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை விசாரிக்க கோரிய வழக்கை உயர் நீதிமன்ற முதன்மை அமர்வுக்கு மாற்றி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 24, 2025 at 4:20 PM IST
மதுரை: டேன்ஜெட்கோ என அழைக்கப்படும் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகம் ட்ரான்ஸ்பார்மர்களை கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்ததாக எழுந்த புகாரில் சிறப்பு விசாரணை குழு அமைக்க உத்தரவிட கோரிய வழக்கை உயர் நீதிமன்ற முதன்மை அமர்வுக்கு மாற்றி, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியை சேர்ந்தவர் ராஜ்குமார். இவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், ‘கடந்த 2021, 2022 மற்றும் 2023 ஆகிய ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகத்திற்கு டிரான்ஸ்பார்மர்கள் வாங்கப்பட்டன. இதில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. சந்தை விலையை விட, சுமார் ரூ.350 கோடி அதிகமாக கொடுத்து மின்மாற்றிகளை தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகம் வாங்கியுள்ளது. இந்த முறைகேட்டால் பொதுமக்களின் வரிப் பணம் வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆகவே, தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகம் மின்மாற்றிகள் கொள்முதல் செய்ததில் நடந்த இந்த முறைகேடு தொடர்பாக மின் வாரிய தலைவர், டெண்டரை உறுதி செய்த குழுவினர் மற்றும் அப்போது தமிழ்நாட்டு மின்சாரத் துறை அமைச்சராக இருந்த செந்தில் பாலாஜி ஆகியோரிடம் முறையாக விசாரணை நடத்த வேண்டும். இவர்களிடம் விசாரணை நடந்துவதற்காக சிறப்பு விசாரணை குழுவை அமைக்க உத்தரவிட வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
ராஜ்குமார் தாக்கல் செய்த இந்த வழக்கு, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் அமர்வு முன்பாக இன்று (செப்.24) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “இது போன்ற வழக்குகள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஏற்கெனவே விசாரணையில் உள்ளன. ஆகவே, இந்த வழக்கையும் அங்கு மாற்ற வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார். மேலும் மனுதாரர் தரப்பில் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை. இதனையடுத்து நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த் மற்றும் குமரப்பன் அமர்வு, ராஜ்குமார் தாக்கல் செய்த வழக்கை உயர் நீதிமன்ற முதன்மை அமர்வுக்கு மாற்றி உத்தரவு பிறப்பித்தனர்.