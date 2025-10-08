மதுரை அருகே மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மலம்? கிராமத்தினர் குற்றச்சாட்டுக்கு ஊராட்சி நிர்வாகம் மறுப்பு!
நீர்த்தேக்கத் தொட்டியின் மீது கிராமத்தினர் ஏறி பார்த்த பொழுது அதில் மலம் இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இந்த நீரை பயன்படுத்திய சிலருக்கு காய்ச்சல் மற்றும் வயிற்று உபாதைகள் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
Published : October 8, 2025 at 9:37 PM IST
மதுரை: சோழவந்தான் அருகே உள்ள அமச்சியாபுரம் கிராமத்தில் அமைந்திருக்கும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மலம் கலந்ததாக கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில், அதனை ஊராட்சி நிர்வாகம் மறுத்துள்ளது.
மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தான் அருகே வாடிப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கருப்பட்டி ஊராட்சியின் கீழ் அமச்சியாபுரம் என்ற கிராமம் உள்ளது. இங்கு சுமார் 800-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இந்த ஊரில் பொது மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி உள்ளது. இந்த தொட்டியில் இருந்து கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பிருந்தே துர்நாற்றம் வீசியுள்ளது.
இதனையடுத்து கிராமத்தினர் நீர்த்தேக்கத் தொட்டியின் மீது ஏறி பார்த்த பொழுது அதில் மலம் இருந்ததைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இந்நிலையில், இந்த நீரை பயன்படுத்திய சிலருக்கு காய்ச்சல் மற்றும் வயிற்று உபாதைகள் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் கிராம மக்கள் அந்த நீர்த்தேக்க தொட்டியின் அருகே ஒன்றுகூடியதில் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது. இதனை அடுத்து கிராமத்தினர் இது தொடர்பாக கிராம ஊராட்சி செயலாளரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர். ஆனால், கிராம ஊராட்சி செயலாளர் கிராமத்தினர் அளித்த புகார் தொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை என கிராமத்தினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
மேலும், அவர்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நேரில் தலையிட வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தனர். இதற்கு காரணமான நபர்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர். மேலும் அவசரகால மருத்துவ உதவி குழுக்களை அனுப்பி உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள கிராம மக்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஆனால், இதனை கருப்பட்டி ஊராட்சி நிர்வாகம் மறுத்துள்ளது. அமச்சியாபுரம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் சுண்ணாம்பு அடித்து இருந்ததால், அத் துகள்கள் பெயர்ந்து துர்நாற்றம் வீசி இருக்கலாம் எனவும் இதுகுறித்து மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது எனவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அமச்சியாபுரம் கிராம மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டியில் மலம் கலந்ததாக எழுந்துள்ள நிலையில், அதற்கு ஊராட்சி நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்திருப்பது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.