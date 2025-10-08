Gen-Z தலைமுறை... கவலையை பதிவு செய்த சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி!

Gen-Z தலைமுறை... கவலையை பதிவு செய்த சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி!
தொடக்க நிறுவனங்கள் (Startups) நமது பலமாக மாறியுள்ளன. சென்னை ஐஐடி கடந்த ஆண்டு 100-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட் அப்களை ஆதரித்துள்ளது என சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை: Gen-Z தலைமுறை மாணவர்களையும் மொபைல் போனையும் பிரிக்க முடியவில்லை என சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் 'தேசிய நிறுவன தரவரிசை கட்டமைப்பு' மற்றும் '2025 தரவரிசையில் தமிழ்நாட்டில் சிறந்து விளங்கிய கல்வி நிறுவனங்களுக்கு பாராட்டு விழா' இன்று நடைபெற்றது. இதில் தேசிய தரவரிசை பட்டியலில் இடம் பெற்ற நிறுவனங்கள் தங்களது அனுபவங்களை பகிர்ந்துக் கொள்ளும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தேசிய தரவரிசைப் பட்டியலில் இடம் பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, “தேசிய தரவரிசை பட்டியல் கல்வி நிறுவனங்கள் எவ்வாறு வெளிப்படையாகவும், நம்பகத்தன்மையுடனும் செயல்படுகின்றன என்பதை எடுத்துக் கூறும் அளவுகோலாக உள்ளது.
சென்னை ஐஐடி கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பொறியியல் பிரிவில் முதலிடத்தில் உள்ளது. மொத்தத்தில் 7 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக முதலிடம், கடந்த ஆண்டு இரண்டாம் இடத்தில் இருந்த புதுமை (Innovation) பிரிவில் இப்போது முதலிடம், மேலும் நிலைத்த வளர்ச்சி குறிக்கோள்கள் பிரிவிலும் முதலிடம் பெற்றுள்ளது. ஆராய்ச்சியில் இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் (IISc) எங்களை முந்தினாலும், அந்த வித்தியாசம் மெதுவாகக் குறைந்து வருகிறது.
கல்வி நிறுவனங்கள் தங்களது சிறந்த நடைமுறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுவது தமிழகத்தின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு உதவும். தொடக்க நிறுவனங்கள் (Startups) நமது பலமாக மாறியுள்ளன. சென்னை ஐஐடி கடந்த ஆண்டு 100-க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டார்ட்அப்களை ஆதரித்தது. அதில் பாதி வெளியிலிருந்து வந்தவை. கல்வி நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து பணிபுரிந்தால் புதுமை மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி மேலும் வலுவாகும். அனைவரும் ஒன்றிணைந்து, ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிலைத்த வளர்ச்சி உணர்வுடன் நமது மாநிலத்தையும், நாட்டையும் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றுவோம்" என தெரிவித்தார்.
அவரை தொடர்ந்து திருச்சி NIT இயக்குநர் அகிலா, கோயம்புத்தூர் அமிர்தா பல்கலைக்கழகத்தின் முதல்வர் சாசாங்கன் ராமநாதன் உள்ளிட்டோர் “மாணவர்களின் மனநலன் குறித்தும் Gen-Z தலைமுறை குறித்தும்” கவலையை பதிவு செய்தனர்.
அப்போது கருத்தரங்கில், “Gen-Z தலைமுறை மாணவர்களுக்கு வகுப்பறைகளில் பாடம் எடுப்பதில் சவால்கள் உள்ளன. Gen-Z தலைமுறை மாணவர்களையும் மொபைல் போனையும் பிரிக்க முடியவில்லை. Gen-z தலைமுறை மாணவர்களுக்கு மனநலன் குறித்த வகுப்புகள் தேவைப்படுகிறது. மாணவர்களால் வகுப்பறைகளில் பாடங்களை கவனிப்பதில் சிக்கல் உள்ளது. பாட வகுப்புகள் நடைபெறும் நேரங்களில் அவ்வப்போது மனநலம் சார்ந்த வகுப்புகளும் எடுக்கப்பட வேண்டிய தேவை உள்ளது. உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்களின் மனநலன் சார்ந்த கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவர்களின் மனநலன் சார்ந்த கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து குழு அமைக்க வேண்டும்” உள்ளிட்ட கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டன.