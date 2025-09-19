ETV Bharat / state

ஜெயலலிதாவின் வருமான வரி பாக்கி ரூ.36 கோடி: ஜெ. தீபாவுக்கு எதிராக வந்த நீதிமன்ற உத்தரவு

வருமான வரித்துறை அனுப்பிய நோட்டீஸை எதிர்த்து தீபா தொடர்ந்த வழக்கு செல்லத்தக்கதல்ல என நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை: ஜெயலலிதாவின் வருமான வரி பாக்கியான ரூ.36 கோடியை செலுத்துமாறு தனக்கு அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸை எதிர்த்து அவரது சட்டப்பூர்வ வாரிசான தீபா தொடர்ந்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2016ம் ஆண்டு மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான வருமான வரி வழக்கில், தீபா ரூ.36 கோடி செலுத்த வேண்டும் என கடந்த ஜூலை 23ம் தேதி வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

இந்த நோட்டீஸை எதிர்த்து, தீபா தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், "வருமான வரிச்சட்டம் 1962-இன் படி, நோட்டீஸ் பெறுவோர், தங்கள் தரப்பு விளக்கத்தை அளிக்க குறைந்தது 15 நாட்கள் அவகாசம் வழங்க வேண்டும். ஆனால், எனக்கு 7 நாட்கள் மட்டுமே அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீதிமன்றத்தால் வாரிசாக அறிவிக்கப்பட்டதால் மட்டுமே, ஜெயலலிதாவின் வருமான வரி பாக்கியை நான் கட்டாயமாக செலுத்த வேண்டும் என சட்டப்படி கூற முடியாது. மறைந்த ஒருவரின் பெயரில், அவரது வாரிசு வருமான வரி செலுத்த வேண்டும் என சட்டரீதியாக கோரவும் முடியாது.

கடந்த 2008 மற்றும் 2009ம் ஆண்டு தொடரப்பட்ட வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருப்பதால், வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அனுப்ப முடியாது. நான் வருமான வரி பாக்கி வைத்தவர் இல்லை. அதனால் வரி கட்ட தவறியவர் என்ற அடிப்படையிலும் எனக்கு நோட்டீஸ் வழங்க முடியாது. 2007ம் ஆண்டு வருமான வரி மதிப்பீட்டு பாக்கியை என்னிடம் இருந்து வசூலிக்க முடியாது.

அதனால் இந்த நோட்டீஸை ரத்து செய்ய வேண்டும். மேலும், அந்த மனுவுக்கு இடைக்கால தடையும் விதிக்க வேண்டும்" என தீபா தரப்பில் கோரப்பட்டது. முன்னதாக, இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், போதிய அவகாசம் அளிக்காமல் பிறப்பிக்கப்பட்ட நோட்டீஸ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கானது, நீதிபதி சி.சரவணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஜெயலலிதா செலுத்த வேண்டிய வருமான வரி பாக்கியான ரூ.36 கோடியை ரூ.13 கோடியாக குறைத்து, திருத்தியமைக்கப்பட்ட நோட்டீஸ் தீபாவுக்கு மீண்டும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக வருமான வரித்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, ரூ.36 கோடி ரூபாய் செலுத்தக் கோரி வருமான வரித்துறை அனுப்பிய நோட்டீஸை எதிர்த்து தீபா தொடர்ந்த வழக்கு செல்லத்தக்கதல்ல எனக் கூறி, அவரது வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். மேலும், தீபா சட்டப்படி மாற்று நிவாரணம் கோரலாம் எனவும் நீதிபதி தெரிவித்தார்.

