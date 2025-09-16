ETV Bharat / state

பெண்கள் குறித்த சர்ச்சை பேச்சு! ஒற்றை வார்த்தையில் பொன்முடிக்கு ஐகோர்ட் கூறிய அறிவுரை!

முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிரான வழக்கை முடித்து வைத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பொன்முடி (கோப்புப்படம்)
பொன்முடி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2025 at 8:55 PM IST

சென்னை: பொறுப்புள்ள அமைச்சர் பதவியில் இருந்து கொண்டு, பெண்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதை பொன்முடி தவிர்த்திருக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுரை கூறியுள்ளது.

அமைச்சராக இருந்த போது, பொன்முடி ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் தொடர்ந்து சர்ச்சைகளில் சிக்கி வந்தார். பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து பயணம் பற்றி நகைச்சுவையாக எண்ணி அவர் கூறிய கருத்து, கடும் கண்டனத்துக்கு உள்ளானது. இதற்காக அவர் பொதுவெளியில் மன்னிப்பும் கேட்டார்.

இருந்த போதிலும், அவரது அடுத்தடுத்த பேச்சுகளும் சர்ச்சையாக மாறின. குறிப்பாக, சைவம் மற்றும் வைணவ சமயங்களையும், பெண்களையும் ஒப்பிட்டு முகம் சுளிக்கும் வகையில் பேசியிருந்தார் பொன்முடி. இது பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு வித்திட்ட நிலையில், தொடர்ச்சியாக அவரது அமைச்சர் பதவி பறிக்கப்பட்டது. மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கானது, நீதிபதி சதீஷ்குமார் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர், "முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிராக அளிக்கப்பட்ட புகார்கள் மீது காவல்துறை ஆரம்பகட்ட விசாரணை நடத்தியதில், ஆதாரங்கள் இல்லாததால் அவை முடித்து வைக்கப்பட்டன. இதற்கு எதிராக மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் புகார்தாரர்கள் மனு தாக்கல் செய்யலாம்" எனத் தெரிவித்தார்.

புகார்தாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், "பொன்முடிக்கு எதிராக புகார் அளித்தவர்களிடம் விசாரணை நடத்தாமல் புகார்கள் முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடிக்கு எதிராக தனிநபர் புகார் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால், அந்த வழக்கு எம்பி - எம்எல்ஏக்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது" என குற்றம்சாட்டினர்.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "பொறுப்பான அமைச்சர் பதவியில் இருந்த பொன்முடி, பெண்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதை தவிர்த்து இருக்க வேண்டும்" என்று அறிவுரை கூறினார். மேலும், காவல் துறையினரும் முறையாக விசாரணை நடத்தி இருக்க வேண்டும் எனக் கூறிய நீதிபதி, குறைந்தபட்சம் புகார் அளித்தவர்களிடமாவது விசாரணை நடத்தி இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, புகார்கள் முடித்து வைக்கப்பட்டதை எதிர்த்து புகார்தாரர்கள் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என்றும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தனிநபர் புகார்கள் தாக்கல் செய்யலாம் எனவும் தெரிவித்த நீதிபதி, வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டார்.

