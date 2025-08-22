ETV Bharat / state

கார் மோதி 3 பேர் பலி: ஓட்டுநருக்கு வெறும் 4 நாட்கள் சிறை - என்ன காரணம் தெரியுமா? - MADRAS HIGH COURT

தற்கொலைக்கு முயன்ற வெங்கடேஷ் என்பவரின் உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில்தான் மனுதாரர் சாகுல் ஹமீது காரை வேகமாக ஓட்டியுள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 22, 2025 at 8:54 PM IST

சென்னை: தற்கொலைக்கு முயன்ற நபரை காப்பாற்றுவதற்காக வேகமாக சென்ற கார் மோதியதில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில், இந்த விபத்தை ஏற்படுத்திய கார் ஓட்டுநருக்கு 4 நாட்கள் சிறைத்தண்டனை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

கேரளாவை சேர்ந்தவர் சாகுல் ஹமீது. இவர், கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 6 அன்று தற்கொலைக்கு முயன்ற வெங்கடேஷ் என்பவரை, கோவையில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்க்க தனது காரில் வேகமாக வந்துள்ளார். சாகுல் ஹமீது ஓட்டி வந்த கார் கோவை மார்ச்சநாயக்கன்பாளையம் அருகே வந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக பைக்கில் சென்ற 2 பேர் மற்றும் சாலையோரம் நடந்து சென்ற 3 பேர் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயம் அடைந்த 3 பேரும் இறந்துவிட்டனர். பைக்கில் சென்ற 2 பேர் படுகாயத்துடன் உயிர் பிழைத்தனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து ஆனைமலை காவல்துறை விபத்து வழக்குப்பதிவு செய்து சாகுல் ஹமீதை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். பின்னர் அவர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கை விசாரித்த பொள்ளாச்சி நடுவர் நீதிமன்றம், சாகுல் ஹமீதுக்கு ஓராண்டு சிறை தண்டனையும், மொத்தம் 2,300 ரூபாய் அபராதமும் விதித்தது. இந்த தண்டனையை கோவை அமர்வு நீதிமன்றமும் உறுதி செய்தது.

இந்நிலையில், கோவை நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து சாகுல் ஹமீது சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த வழக்கை இன்று விசாரித்த நீதிபதி பரதசக்கரவர்த்தி, "தற்கொலைக்கு முயன்றவரை காப்பாற்றும் நோக்கத்தில்தான் மனுதாரர் சாகுல் ஹமீது காரை வேகமாக ஓட்டியுள்ளார். அரசு தரப்பில் இதை மறுக்கவில்லை. இதனால் நடந்த விபத்தில் 3 பேர் இறந்துள்ளனர். இந்த விபத்தை நேரில் பார்த்த சாட்சிகளில் சிலர் பிறழ் சாட்சியாகியுள்ளனர்.

ஒருவரது உயிரை காப்பாற்ற முயற்சிக்கும்போது நடந்த விபத்தில் 3 பேர் இறந்துள்ளனர். இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு கீழமை நீதிமன்றம் வழங்கிய சிறை தண்டனையை மாற்றி அமைக்கிறேன். சாகுல் ஹமீது இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே 4 நாட்கள் சிறையில் இருந்துள்ளார். சிறையில் இருந்த இந்த காலத்தையே தண்டனையாக மாற்றி தீர்ப்பு அளிக்கிறேன். மேலும், அவருக்கு ரூ.60 ஆயிரம் அபராதமும் விதிக்கிறேன். இந்த தொகையில் தலா ரூ. 18 ஆயிரத்தை விபத்தில் இறந்த 3 பேரின் வாரிசுகளுக்கு அவர் வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.

