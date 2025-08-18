ETV Bharat / state

தவெக கொடியை பயன்படுத்த தடை கோரிய வழக்கு; உயர் நீதிமன்றம் பரபரப்பு உத்தரவு! - TVK PARTY FLAG CASE

இரு கொடிகளை ஒப்பிடும்போது மனுதாரரின் சபை கொடியை தவெக பயன்படுத்தியுள்ளது என கூற முடியாது. தவெக கொடி மக்கள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்படுத்தும் என்றும் கூற முடியாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

வாதி, பிரதிவாதி தரப்பு கொடிகள்
வாதி, பிரதிவாதி தரப்பு கொடிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 4:52 PM IST

சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகம் சிவப்பு, மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு நிறத்தில் கொடியை தொடர்ந்து பயன்படுத்த அனுமதி அளித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தொண்டை மண்டல சான்றோர் தர்ம பரிபாலன சபையின் நிறுவன தலைவர் பச்சையப்பன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், 'தங்கள் வணிக சின்னமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சிவப்பு, மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு நிறத்திலான கொடியை தமிழக வெற்றிக் கழகம் பயன்படுத்த தடை விதித்து உத்தரவிட வேண்டும்' என கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு, நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வணிக சின்னமாக பதியப்பட்ட தங்கள் சபை கொடியை பயன்படுத்துவது வணிக சின்ன சட்டத்தையும், பதிப்புரிமை சட்டத்தையும் மீறிய செயலாகும் என்று மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

அத்துடன், கொடி ஓரளவு ஒற்றுமையாக இருப்பதன் காரணமாக மக்கள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்படும் என்பதால் சிவப்பு மஞ்சள் சிவப்பு நிறத்தில் கொடியை பயன்படுத்த தவெகவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் தொண்டை மண்டல சான்றோர் தர்ம பரிபாலன சபை தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

அதற்கு தமிழக வெற்றிக்கழகம் தரப்பில், ''மனுதாரர் சபையோ, தவெகவோ எந்த வர்த்தகத்திலும் ஈடுபடவில்லை என்பதால் கொடி மீது உரிமை கோர முடியாது. மனுதாரர் கொடியை ஒப்பிடும்போது தவெக கொடி முற்றிலும் வேறுபாடானது" என்று வாதிடப்பட்டது.

மேலும் இரு கொடிகளில் இடம்பெற்றுள்ள அம்சங்கள் குறித்தும் தவெக தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.

அத்துடன், "தவெக கொடியால் எப்படி, எந்த வகையில் இழப்பு ஏற்பட்டது? என்பதை மனுதாரர் விளக்கவில்லை என்பதால் தடை கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்" என்றும் தவெக தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, ''இரு கொடிகளை ஒப்பிடும்போது மனுதாரர் சபை கொடியை தவெக பயன்படுத்தியுள்ளது என கூற முடியாது. தவெக கொடி மக்கள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்படுத்தும் என்றும் கூற முடியாது; சிவப்பு, மஞ்சள் சிவப்பு நிறத்தில் கொடியை பயன்படுத்த தவெகவுக்கு தடை விதிக்க இயலாது" என்று தெரிவித்து, இடைக்கால தடை கோரிய தொண்டை மண்டல சான்றோர் தர்ம பரிபாலன சபையின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

