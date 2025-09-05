ETV Bharat / state

ஆவின் பால் கலப்பட வழக்கில் அதிமுக முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளருக்கு எதிரான வழக்கு ரத்து! - AAVIN MILK ADULTERATION CASE

ஆவின் பால் கலப்படம் விவகாரத்தில் அதிமுக முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளர் வைத்தியநாதன் உள்ளிட்ட 28 பேருக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2025 at 1:58 PM IST

1 Min Read

சென்னை: கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் ஆவின் பாலில் கலப்படம் செய்ததாக அதிமுக முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் வைத்தியநாதன் உள்ளிட்ட 28 பேருக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னையில் உள்ள ஆவின் நிறுவனத்துக்கு, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருந்து டேங்கர் லாரியில் கொண்டு வரப்பட்ட பாலை திருடி விட்டு, அதற்கு பதிலாக தண்ணீரை கலந்து மோசடியில் ஈடுபட்டதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு நடந்த இந்த முறைகேடு தொடர்பாக, அதிமுக முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளர் வைத்தியநாதன், அவரது மனைவி உள்ளிட்ட 28 பேருக்கு எதிராக விழுப்புரம் மாவட்டம், வெள்ளிமேடுபட்டி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

பின்னர், இந்த வழக்கு விழுப்புரம் மாவட்ட சிபிசிஐடி காவல் துறைக்கு மாற்றப்பட்டது. வழக்கை விசாரித்த சிபிசிஐடி காவல் துறையினர், விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இதனிடையே இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி குற்றம்சாட்டப்பட்ட வைத்தியநாதன் உள்ளிட்டோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த மனுக்கள் நீதிபதி என்.சதீஷ்குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்த போது, கலப்பட முறைகேடு தொடர்பாக ஆவின் நிறுவனம் மேற்கொண்ட விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், பால் ஏதும் திருடப்படவில்லை என்றும், டேங்கர் லாரிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த சீல் சேதப்படுத்தப்படவில்லை என்றும், பாலில் எந்த கலப்படமும் செய்யப்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிக்கையை சுட்டிக் காட்டிய நீதிபதி சதீஷ்குமார், வழக்கில் கூறப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு எந்த ஆதாரங்களும் இல்லை என்பதால், 2014 ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட இந்த வழக்கை தொடர்ந்து விசாரிப்பதால் எந்த பயனும் இல்லை எனக் கூறி, மனுதாரர்கள் மட்டுமல்லாமல், குற்றம் சாட்டப்பட்ட 28 பேர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கையும் ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தார்.

