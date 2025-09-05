3-வது பிரசவத்துக்கு மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க மறுக்க முடியாது! உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

மூன்றாவது பிரசவத்துக்கு மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க மறுக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
Published : September 5, 2025 at 6:50 PM IST
சென்னை: குழந்தை பிறப்புக்கு முன்பும், பின்பும் வலிகளை அனுபவிக்கும் தாய்க்கு ஆதரவாகவே மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க கொள்கை முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மூன்றாவது பிரசவத்துக்கு விடுப்பு மறுப்பது நியாயமற்றது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூர்பேட்டை கூடுதல் முன்சீப் நீதிமன்றத்தில் இளநிலை உதவியாளராக பணியாற்றி வந்த ரஞ்சிதா என்பவர், மூன்றாவது பிரசவத்துக்கு 2025 ஆகஸ்ட் முதல் 2026 ஆகஸ்ட் வரை ஓராண்டு மகப்பேறு விடுப்பும், சலுகைகளும் வழங்கக் கோரி, ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி முன்சீப் நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு விண்ணப்பம் அளித்திருந்தார்.
ஆனால் அந்த விண்ணப்பத்தை நிராகரித்து முன்சீப் நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார். உளுந்தூர்பேட்டை முன்சீப் நீதிமன்ற நீதிபதியின் மகப்பேறு விடுப்பு மறுக்கும் உத்தரவை எதிர்த்து, ரஞ்சிதா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இது தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், ''செப்டம்பர் 11-ம் தேதி டெலிவரி இருக்கலாம் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். உச்ச நீதிமன்றமும் 3-வது குழந்தைக்கு மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கலாம் என உத்தரவிட்டுள்ளது. எனவே, எனக்கு மகப்பேறு விடுப்பு அளிக்க உளுந்தூர்பேட்டை முன்சீப் நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு உத்தரவிட வேண்டும்'' என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தார்.
ரஞ்சிதா தொடர்ந்த இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் ஆர்.சுரேஷ் குமார் மற்றும் ஹேமந்த் சந்தன்கவுடர் அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், பணிக்கு சேரும் முன்பே இரண்டு குழந்தைகளை பெற்ற நிலையில், பணிக்கு சேர்ந்த பின்பு மூன்றாவது முறையாக கருவுற்ற நிலையில் பணிக்கு சேர்ந்த பெண்ணுக்கு மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கும் படி உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவைச் சுட்டிக் காட்டி, ரஞ்சிதாவுக்கு சட்டப்படி மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க, உளுந்தூர் பேட்டை முன்சீப் நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு உத்தரவிட்டனர்.
மேலும் அந்த உத்தரவில், குழந்தை பிறப்புக்கு முன்பும், பின்பும் வலிகளை அனுபவிக்கும் தாய்க்கு ஆதரவாகவே மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க கொள்கை முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மூன்றாவது பிரசவத்துக்கு விடுப்பு தர மறுப்பது நியாயமற்றது. மூன்றாவது பிரசவத்துக்கு மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க மறுக்க முடியாது என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.