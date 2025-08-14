ETV Bharat / state

'கைது செய்ய எந்த காரணமும் இல்லை...' 6 வழக்கறிஞர்களை உடனே விடுவிக்கணும் - நீதிமன்றம் அதிரடி! - SANITATION WORKERS PROTEST

தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்ததற்காக கைது செய்யப்பட்ட ஆறு வழக்கறிஞர்களை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 9:52 PM IST

சென்னை: ''கைது செய்யப்பட்டவர்களை பார்க்ககூட அனுமதியில்லை. நாளை பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்ததாக கை அல்லது காலில் கட்டு போடப்பட்டதாக கூட சொல்வார்கள்'' என மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் வாதிட்டனர்.

சென்னையில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்ததற்காக வழக்கறிஞர்களை சட்டவிரோதமாக கைது செய்ததாகவும், அவர்களை விடுவிக்க கோரியும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனு நீதிபதிகள் எம்.எஸ். ரமேஷ் மற்றும் வி. லட்சுமி நாராயணன் அடங்கிய அமர்வில், அவசர வழக்காக விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது.

மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் ராதாகிருஷ்ணன், குமாரசாமி, ஆர் கிருஷ்ணகுமார், வேல்முருகன் உள்ளிட்டோர், சட்டத்தின் ஆட்சி நடைபெறும் நாட்டில் நள்ளிரவில் கைது செய்ய வேண்டிய தேவை என்ன? கைது செய்யப்பட்டவர்களை பார்க்ககூட அனுமதியில்லை. நாளை பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்ததாக கை அல்லது காலில் கட்டு போடப்பட்டதாக கூட சொல்வார்கள் என வாதிட்டனர். மேலும், வழக்கறிஞர்களை கைது செய்த போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சிகளையும் நீதிபதிகளிடம் காண்பித்தனர்.

காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான தமிழ்நாடு அரசின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ஜெ. ரவீந்திரன், பேருந்துகளை சேதப்படுத்தியதாகவும், பெண் காவலர்களை தாக்கியதாகவும் ஆறு வழக்கறிஞர்கள் மட்டுமே கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மற்றவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் கலைந்து செல்ல மறுத்ததால், வழக்கறிஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார்.

அத்துடன், கைது செய்து 24 மணி நேரத்தில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவில்லை என்றால் மட்டுமே அது சட்டவிரோத காவல். வழக்கு தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்ய திங்கள்கிழமை வரை அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் கேட்டுக்கொண்டார்.

அப்போது நீதிபதிகள், கைது செய்த பிறகு தான் பேருந்து சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முன்கூட்டியே வழக்கறிஞர்களை கைது செய்வதற்கு எந்த காரணங்களும் இல்லை என தெரிவித்து, ஆறு வழக்கறிஞர்களையும் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர்.

மேலும், நிபந்தனைகளுடன் கூடிய விரிவான உத்தரவு ஒரு மணி நேரத்தில் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் எனவும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

