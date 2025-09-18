“யாரும் சட்டத்திற்கு மேலானவர்கள் அல்ல” தவெக கட்சியினரை கடிந்து கொண்ட நீதிபதி!

“யாரும் சட்டத்திற்கு மேலானவர்கள் அல்ல” தவெக கட்சியினரை கடிந்து கொண்ட நீதிபதி!
கட்சி கூட்டங்களால் ஏற்படும் பொதுசொத்து சேதங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கட்சியிடம் இழப்பீடு வசூலிக்கும் வகையில், விதிகளை வகுப்பது தொடர்பாக காவல்துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை: தவெக பிரச்சாரத்துக்கு மட்டும் பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுவதாக கூறி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, இதுபோன்ற நிபந்தனைகள் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் விதிக்கப்படுவது தானே? முழுமையாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டால் மக்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்களா?" என சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பினார்.
தவெக துணை பொதுச்செயலாளர் நிர்மல் குமார், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், “தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கடந்த செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி திருச்சியில் விஜய் தலைமையில் பிரச்சார கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பிரச்சார கூட்டத்துக்கு பல்வேறு நிபந்தனைகளுடன் காவல்துறை அனுமதி வழங்கியது. மற்ற அரசியல் கட்சிகளின் பொதுக்கூட்டம், பேரணிக்கு கடுமையான நிபந்தனைகள் ஏதும் விதிக்கப்படுவது இல்லை. தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு மட்டும் பாரபட்சமாக நிபந்தனைகள் விதிக்கப்படுகின்றன.
இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக உள்ளது. எனவே, செப்டம்பர் 20 முதல் டிசம்பர் 20 வரை தமிழகம் முழுவதும் விஜய்யின் அரசியல் பிரச்சாரத்திற்கு அனைத்து கட்சிகளுக்கு விதிக்கபடுவதை போன்ற விதிமுறைகளை விதிக்க வேண்டி டிஜிபிக்கு கடிதம் அளித்தோம். ஆனால், அதற்கு எந்த பதிலும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை” என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கானது, நீதிபதி என்.சதீஷ்குமார் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தவெக சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ராகவாச்சாரி, “நிறைவேற்ற முடியாத நிபந்தனைகளையும், மற்ற கட்சிகள் மீது விதிக்கப்படாத கட்டுப்பாடுகளையும் தவெகவுக்கு விதிக்கப்படுகிறது” என வாதிட்டார். மேலும், பிரச்சாரம் முடிந்து விஜய் எந்த வழியாக சென்னை திரும்ப வேண்டும், எத்தனை வாகனங்கள் உடன் வர வேண்டும் என்பதை எல்லாம் நிபந்தனைகளாக சொல்கிறார்கள். மேலும், கர்ப்பிணிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் வரக்கூடாது என நிபந்தனைகளை விதிக்கிறார்கள்.அவர்களை வர வேண்டாம் என நாங்கள் எப்படி சொல்ல முடியும்?” என கேள்வியெழுப்பினார்.
இதையடுத்து, காவல்துறை சார்பில் ஆஜரான தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர், திருச்சி பரப்புரையின் போது தவெக தொண்டர்களின் செயல்களை புகைப்படமாக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.
அதனை பார்த்த நீதிபதி, "இவர்கள் இதுபோன்று உயரமான இடங்களில் ஏறி நின்று ஏதாவது அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்தால் யார் பொறுப்பேற்பது? இதனை நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டாமா? என நீதிபதி வினவினார். தொடர்ந்து, இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, “இதுபோன்ற நிபந்தனைகள் அனைத்து கட்சிகளுக்கும் விதிக்கப்படுவது தானே?
முழுமையாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டால் மக்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்களா? யாரும் சட்டத்திற்கு மேலானவர்கள் அல்ல. பொதுக்கூட்டம் நடத்தினாலும் சட்டத்திற்கு உட்பட்டே நடத்த வேண்டும். தலைவராக இருக்கும் நீங்கள்தான் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சேதப்படுத்தப்பட்ட பொது சொத்துகளுக்கான இழப்பீடு வசூலிக்கப்பட்டதா? இல்லையென்றால், இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிட நேரிடும்” என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து, கர்ப்பிணிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் வர வேண்டாம் என கோரிக்கை விடுத்து, மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் (தவெக) முன்மாதிரியாக திகழலாமே எனக் கூறிய நீதிபதி, அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பொருந்தக்கூடிய வகையில் விதிமுறைகளை வகுக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு அறிவுறுத்தலை வழங்கினார். பொதுசொத்துகள் சேதமடைந்தால் அதற்கான இழப்பீட்டை வசூலிக்கும் விதமாக, ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்யும் வகையில் விதிமுறைகளை வகுக்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார். விதிமுறைகள் குறித்து காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கை செப்டம்பர் 24ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.