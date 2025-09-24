ETV Bharat / state

ஆம்ஸ்ட்ராங் படுகொலை வழக்கு சிபிஐ-க்கு மாற்றம்! உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு விசாரணை ஆவணங்களை சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்க நீதிபதி வேல்முருகன் உத்தரவிட்டார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 24, 2025 at 4:45 PM IST

சென்னை: பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் படுகொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவராக இருந்தவர் ஆம்ஸ்ட்ராங். கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 5 ஆம் தேதி, பெரம்பூரில் அவரது வீட்டு அருகே மர்ம கும்பலால் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இந்த வழக்கில் இதுவரை 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இது குறித்த வழக்கு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது.

இந்த நிலையில் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்ற வழியுறுத்தி, அவரது சகோதரர் கீனோஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் மற்றும் ஆம்ஸ்ட்ராங்கின் மனைவி பொற்கொடி ஆகியோர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த வழக்கை நீதிபதி வேல்முருகன் விசாரித்து வந்தார்.

இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது, மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், ''ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் செம்பியம் காவல் துறையினர் முறையாக விசாரணை நடத்தவில்லை. குறிப்பாக முக்கியமான சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்படவில்லை'' என்ற வாதத்தை முன் வைத்தனர்.

மேலும், ''ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலையில் இருக்கும் அரசியல் தொடர்புகள் குறித்து முறையாக விசாரிக்கப்படவில்லை. இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ரவுடி நாகேந்திரனுடன் நெருக்கமாக உள்ள காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையிடம் இதுவரை விசாரணை நடத்தவில்லை'' என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதே போல் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட திருவேங்கடம் என்பவர் ஏன் என்கவுன்ட்டர் செய்யப்பட்டார்? என்பது குறித்தும் முறையாக விசாரிக்கப்படவில்லை. உண்மையை வெளிக்கொண்டு வராமல் அவசரமாக காவல்துறையினர் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், ''ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த தலைவர்கள், விசாரணையில் தலையிட்டுள்ளதால் குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்து, மீண்டும் தீவிர விசாரணை நடத்த சிபிஐக்கு உத்தரவிட வேண்டும்'' என்று தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

அதற்கு காவல் துறை தரப்பில், ''27 பேரையும் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் அடைத்துள்ளதாகவும், விசாரணை நிலுவையில் உள்ளதால் சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கூடாது. தமிழ்நாடு காவல் துறையே வழக்கை தொடர்ந்து விசாரிக்க உத்தரவிட வேண்டும்'' என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று நீதிபதி வேல்முருகன் தீர்ப்பளித்தார். அதில், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு விசாரணையை சிபிஐக்கு மாற்றி உத்தரவு பிறப்பித்தார். மேலும் விசாரணை ஆவணங்களை சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்கவும் உத்தரவிட்ட நீதிபதி வேல்முருகன், இந்த வழக்கில் 6 மாதங்களில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டார்.

