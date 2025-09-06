ETV Bharat / state

முத்து கொளக்கி அம்மன் கோயிலில் பட்டியலின மக்களை அனுமதிக்க வேண்டும்! உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

முத்து கொளக்கி அம்மன் ஆலயத்திற்குள் பட்டியலின மக்களை அனுமதிக்க வேண்டுமென சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2025 at 1:41 PM IST

சென்னை: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அருள்மிகு முத்து கொளக்கி அம்மன் ஆலயத்திற்குள் பட்டியலின மக்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் புத்தகரம் கிராமத்தை சேர்ந்த செல்வராஜ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அவர் தனது மனுவில், "முத்து கொளக்கி அம்மன் கோயிலுக்குள் பட்டியலின மக்களை அனுமதிப்பதில்லை. இது குறித்து புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து அரசு தரப்பில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. ஆனால் அதில் பிற சமுதாயத்தை சேர்ந்த ராஜ்குமார், பாண்டுரங்கன், சரவணன் ஆகியோர் தூண்டுதலின் பேரிலேயே இந்து சமய அறநிலையத் துறையினர் செயல்படுகின்றனர்.

காலனியை சேர்ந்தவர்கள் உள்ளிட்ட பட்டியலின மக்களை கோயிலுக்கு உள்ளேயே அனுமதிப்பதில்லை. தீபாராதனையின் போது மட்டும் கோயிலுக்கு வெளியே நின்றவாறு தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கின்றனர். கோயிலில் நடைபெறும் மற்ற பூஜை, அபிஷேகம் உள்ளிட்ட நடைமுறைகளில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. மேலும் தேர் திருவிழாவின் தேரோட்டம், வெள்ளோட்டம் ஆகியவற்றின் போதும் காலனி வரை தேரை வரவிடாமல் தடுத்து விடுகின்றனர்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி எம். தண்டபாணி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் டி. பார்வேந்தன், முத்து கொளக்கி அம்மன் கோயிலுக்குள் செல்லவும், பூஜைகள் செய்யவும், தேர் வெள்ளோட்டத்தின் போது பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதி வரை தேர் வருவதற்கும் உத்தரவிட வேண்டும் என வாதிட்டார். இந்து சமய அறநிலையத் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், சாலை வசதி சரியில்லாததால், தேர் வெள்ளோட்டம் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதி வழியாக செல்லாமல் தள்ளி வைக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: 3-வது பிரசவத்துக்கு மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க மறுக்க முடியாது! உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

இதனையடுத்து நீதிபதி எம்.தண்டபாணி பிறப்பித்த உத்தரவில், முத்து கொளக்கி அம்மன் கோயிலுக்குள் செல்ல பட்டியலின மக்களை அனுமதிக்க வேண்டுமென மாவட்ட ஆட்சியர், இந்து சமய அறநிலையத் துறை மற்றும் வட்டாட்சியருக்கு உத்தரவிட்டார். மேலும் தேரின் வெள்ளோட்ட பாதையை நேரடியாக ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை செப்டம்பர் 15ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார்.

