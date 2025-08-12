சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் காரணமாக பொதுமக்கள் சிரமப்படுவதாக கூறி வழக்கறிஞர் வினோத் முறையீடு செய்த விவகாரத்தில், தினந்தோறும் முறையீடு செய்தால் மனு விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளப்படமாட்டாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியில் மண்டலம் 5, 6 ஆகிய பகுதிகளின் தூய்மைப் பணிகள் தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளது. இதற்கான தீர்மானம் கடந்த ஜூன் 16 ஆம் தேதி மாநகராட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், பணி நிரந்தரம் கோரியும் தூய்மைப் பணியாளர்கள், மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகைக்கு முன்பாக கடந்த 12 நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதற்கிடையில், தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்க வகை செய்யும் தீர்மானத்துக்கு தடை விதிக்கக் கோரி உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இந்த வழக்கின் விசாரணையை நாளைக்கு (ஆகஸ்ட் 13) வரவுள்ளது.
இந்த வழக்கு நேற்று (ஆகஸ்ட் 11) விசாரணைக்கு வந்தபோது, தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் காரணமாக பொதுமக்கள் சிரமப்படுவதாகவும், போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுவதாகவும் தலைமை நீதிபதி அமர்வில், வழக்கறிஞர் வினோத் அவசர முறையீடு செய்தார். அதற்கு, "இதுதொடர்பாக மனு தாக்கல் செய்தால் நாளை விசாரிக்கப்படும்" என நீதிபதிகள் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், இன்று (ஆகஸ்ட் 12) தலைமை நீதிபதி அமர்வில் ஆஜராகிய வழக்கறிஞர் வினோத், மீண்டும் அந்த விவகாரம் தொடர்பாக முறையீடு செய்தார்.
அப்போது, குறுக்கிட்ட தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ஜெ.ரவீந்திரன்,“தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அரசு ஆதரவாக இருக்கிறது. ஆனால் அவர்களுக்கு எதிராக அரசு செயல்படுவதை போன்ற போலி தோற்றத்தை சிலர் ஏற்படுத்துகின்றனர்” என விளக்கமளித்தார்.
இதனையடுத்து, மனுவில் சில குறைப்பாடுகள் இருப்பதாக பதிவுத் துறை தெரிவித்ததை சுட்டிக்காட்டிய தலைமை நீதிபதி, "குறைப்பாடுகளை நிவர்த்தி செய்து மனுத்தாக்கல் செய்தால் விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளப்படும் என்றும், தினந்தோறும் முறையீடு செய்தால் மனு விசாரணைக்கு எடுத்து கொள்ளப்படமாட்டாது" எனவும் எச்சரித்தார்.
