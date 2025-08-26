ETV Bharat / state

நடிகை ஶ்ரீதேவி சொத்து விவகாரம்: உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு! - SRIDEVI PROPERTY ISSUE

மறைந்த நடிகை ஶ்ரீதேவி சொத்து விவகாரத்தில் தாம்பரம் தாசில்தார் பதில் அளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை: மறைந்த நடிகை ஶ்ரீதேவிக்கு சொந்தமாக ஈசிஆரில் உள்ள சொத்துக்களுக்கு உரிமை கோரி மோசடியாக பெறப்பட்ட சட்டப்பூர்வ வாரிசு சான்றிதழை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தாம்பரம் தாசில்தாருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர் போனி கபூரின் மனைவியும், முன்னணி நடிகையுமான ஏ.ஸ்ரீதேவி, கடந்த 1988 ஆம் ஆண்டு சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் சொத்து ஒன்றை வாங்கியிருந்தார். அந்த சொத்தானது, மயிலாப்பூரை சேர்ந்த சம்பந்த முதலியார் என்பவரிடம் இருந்து வாங்கப்பட்டது. தற்போது அந்த இடம், பண்ணை வீடாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், இந்த சொத்துக்களுக்கு மூன்று நபர்கள் சட்டப்பூர்வ வாரிசுதாரர்கள் எனக் கூறி சொந்தம் கொண்டாடி வந்தனர். ஆனால், அவர்கள் வைத்திருப்பது மோசடியான வாரிசுரிமை சான்றிதழ் என்றும், அதனை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் கூறி ஸ்ரீதேவியின் கணவர் போனி கபூர், கடந்த ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் தாம்பரம் தாசில்தார் ஆகியோரிடம் மனு அளித்தார்.

ஆனால், இதுவரை அவரது மனு மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதையடுத்து, ஸ்ரீதேவியின் சொத்துகளுக்கு போலி வாரிசு சான்றிதழ் மூலம் 3 பேர் உரிமை கொண்டாடுவதாக, போனி கபூர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

அந்த மனுவில், ‘சம்பந்த முதலியாரின் வாரிசுகள், தங்களுக்கும் சொத்தில் உரிமை உள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, தாம்பரம் தாசில்தாரிடம் சட்டப்பூர்வ வாரிசு சான்றிதழையும் பெற்றுள்ளனர். சம்பந்த முதலியாரின் முதல் மனைவி உயிருடன் இருக்கும் போது, இந்த சொத்துக்கள் வாங்கப்பட்டது. எனவே, இரண்டாவது மனைவியின் குடும்பத்தினர் சொத்தில் உரிமை கேட்க முடியாது” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கானது, நேற்று (ஆக.25) நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மூன்று பேருக்கு ஆதரவாக வழங்கப்பட்ட சட்டப்பூர்வ வாரிசுச் சான்றிதழை ரத்து செய்து, போனி கபூர் அளித்த மனு மீது 4 வாரங்களுக்குள் தாம்பரம் தாசில்தார் பதில் அளிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்.

நடிகை ஸ்ரீதேவி, சிவாஜி கணேசனின் 'கந்தன் கருணை' படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து திரைத்துறையில் அறிமுகமானவர். பின்ன்ர கதாநாயகியாக மாறி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, மலையாளம் என பல மொழி திரைப்படங்களில் நடித்து பெரும் புகழ்பெற்றிருந்தார். கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு அவர் குளியலறை நீர் தொட்டியில் மூழ்கி உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

