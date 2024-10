ETV Bharat / state

ஷரியத் கவுன்சில் நீதிமன்றம் அல்ல! முத்தலாக் விவகாரத்தில் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளை முக்கிய தீர்ப்பு

மதுரை: திருநெல்வேலியை சேர்ந்த முஸ்லிம் மருத்துவர் தம்பதிக்கு, இஸ்லாமிய முறைப்படி கடந்த 2010ம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. இருவருக்கும் இந்த திருமணம் மூலமாக ஒரு மகன் இருக்கும் நிலையில், 2018ம் ஆண்டு 2005ம் ஆண்டு திருமண குடும்ப வன்முறை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் (Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005) அந்த பெண் புகார் அளித்திருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த மாவட்ட நீதிபதி (Judicial Magistrate) 2021 ம் ஆண்டு ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார். இதன்படி குடும்ப வன்முறையால் ஏற்பட்ட மனக்காயத்திற்காக அவரது கணவர் 5 லட்ச ரூபாய் இழப்பீடும் ஜீவனாம்சம் மற்றும் பராமரிப்பு தொகையாக மாதம் 25 ஆயிரம் ரூபாயும் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இதே தீர்ப்பை 2022ம் ஆண்டு செஷன்ஸ் கோர்ட்டு (Sessions Court) உறுதி செய்தது, இதனால் அந்த பெண்ணின் கணவர் கிரிமினல் சட்ட மறு ஆய்வு கேட்டு (Criminal Revision Petition) உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இதற்கிடையே 2017ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் , செப்டம்பர் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களில் 3 முறை தலாக் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டதாகவும், இதனை ஏற்றுக் கொண்டு ஷரியத் கவுன்சில் விவகாரத்து சான்றிதழ் வழங்கியதாகவும், இதன் பேரில் 2வது திருமணம் செய்ததாகவும் ஆவணங்கள் கணவர் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

கணவரின் குற்றவியல் மறுஆய்வு மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த தீர்ப்பில், முதல் மனைவிக்கு விவாகரத்து வழங்காமல் இரண்டாவது திருமணம் செய்ததால், குடும்ப வன்முறை சட்டத்தின் படி முதல் மனைவி ஜீவனாம்சம் பெற உரிமை உள்ளது என குறிப்பிட்டார். ஒரு இஸ்லாமிய ஆண் சட்ட விதிகளுக்கு உட்படாமல் 4 திருமணங்கள் வரை செய்ய அவர்களது மார்க்கம் அனுமதிக்கிறது. மனைவி நினைத்தாலும் அதை தடுக்க முடியாது என நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.

மார்க்கம் அனுமதித்தாலும், சட்டப்பூர்வ விவகாரத்து பெறாமல் இரண்டாவது திருமணம் செய்வதை சட்டம் அனுமதிக்கவில்லை என கூறிய நீதிபதி, அதனால் முதல் மனைவிக்கு ஜீவனாம்சம் கேட்க முழு உரிமை உள்ளது. முதல் இரு தலாக் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது. 3-வது நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை. அதனால் தனது திருமணம் தற்போது செல்லும் என மனைவி கூறுவதை நிராகரிக்க முடியாது எனவும் நீதிபதி கூறினார்.

விவாகரத்தை தீர்மானிக்கும் நீதிபதியாக கணவரை கருத முடியாது? சட்டரீதியாக நீதிமன்றத்தின் மூலமாக மட்டுமே விவாகரத்து பெற முடியும் எனவும் கூறிய நீதிபதிகள், நீதிமன்றம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்காத வரை இருவரும் கணவன் மனைவியாகவே கருதப்படுவார்கள். சட்டம் அனுமதிக்கின்ற வகையில் தலாக் சொன்னதாக நீதிமன்றத்தில் நிருபிக்க வேண்டும். மனைவி அதை மறுத்தால் மட்டுமே நீதிமன்றத்தை அணுக முடியும் எனவும் நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமி நாதன் கூறினார்.