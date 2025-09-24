ETV Bharat / state

அஜித்குமார் மரண வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய 6 வாரம் அவகாசம்! உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

விசாரணை முறையாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் இறுதி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய 3 மாத காலம் அவகாசம் தேவை என சிபிஐ தரப்பில் வாதம் முன் வைக்கப்பட்டது.

உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை
உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 24, 2025

மதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் அருகே உள்ள மடப்புரம் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார் மரண வழக்கு விசாரணையை முடித்து இறுதி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய 6 வார காலம் அவகாசம் வழங்கி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்தது.

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே மடப்புரம் பத்திரகாளியம்மன் கோவில் தற்காலிக ஊழியராக பணியாற்றி வந்த அஜித்குமார் சட்ட விரோத காவல் மரணம் தொடர்பாக உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பல வழக்குகள் தாக்கலாகின.

இதில், ''அஜித்குமாரின் குடும்பத்தினருக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். இந்த சம்பவத்தில் தொடர்பு உடைய காவல் துறையினர் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அஜித் குமாரின் குடும்பத்தினரிடம் பேரம் பேசிய அரசியல் பிரமுகர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்'' ஆகிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்கறிஞர் மாரீஸ் குமார், கார்த்திக் ராஜா, மகாராஜன் உள்ளிட்ட பலர் மனுக்களை தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், குமரப்பன் அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர்கள் தரப்பில் "எப்ஐஆர், முதல் நிலை விசாரணை அறிக்கை போன்றவற்றின் நகல்களை வழங்குமாறு செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில் செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி நம்பர் ஆகியுள்ளது. அவற்றை வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும் அப்போது சிபிஐ தரப்பில் நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில்," விசாரணை முறையாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் இறுதி குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய 3 மாத காலம் அவகாசம் தேவை" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இவற்றை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், "6 வார காலத்திற்குள் வழக்கில் இறுதி குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்தி வைத்தனர்.

இதையும் படிங்க: ''அன்புமணி.. தென்கொரியாவுல மாம்பழம் சின்னத்தில் நிற்கட்டும்'' - மருத்துவர் ராமதாஸ் மரண 'கலாய்'!

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனத்தை அடுத்த மடப்புரம் பத்திரகாளியம்மன் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார் நகை திருட்டுப் புகாரில் விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு தனிப்படை காவலர்கள் தாக்கியதில் உயிரிழந்தார்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக 5 காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில் சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. மேலும், காவலாளி அஜித்குமார் மரணத்தை கொலை வழக்காக பதிவு செய்து சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இதற்கிடையே காவலாளி அஜித்குமார் உயிரிழந்த வழக்கை மாநில காவல்துறையிடம் இருந்து சிபிஐக்கு மாற்றி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

