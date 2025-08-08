சென்னை: ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள தமது அறையில் இன்று மாலை தம்மை சந்திக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த வெங்கடேஷ் இருதரப்புக்கும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
பாமகவில் தந்தை ராமதாஸ் மற்றும் மகன் அன்புமணிக்கு இடையேயான மோதல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இருவர் தரப்பிலும் பொதுக்குழுவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அன்புமணி ராமதாஸ் அழைப்பு விடுத்துள்ள பொதுக் குழுவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டுமென பாமக நிறுவனர் ராமதாஸால் நியமிக்கப்பட்ட மாநில பொதுச் செயலாளர் முரளி சங்கர் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதில், 'கடந்த 2022ம் ஆண்டு மே மாதம் கட்சியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட அன்புமணியின் பதவிக்காலம் கடந்த 2025 மே மாதம் 28ம் தேதியுடன் நிறைவடைந்துவிட்டது. புதிய தலைவராக கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டு கடந்த மே மாதம் 30ம் தேதியில் இருந்து அவர் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார்.
மாநிலத் தலைவரின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்தால் அடுத்த தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் பொறுப்பு மற்றும் கட்சி நிர்வாக பொறுப்பு உள்ளிட்டவை கட்சியின் நிறுவனருக்கே உள்ளது என கடந்த ஜூலை 7-ம் தேதி நடைபெற்ற மாநில செயற்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. கட்சியின் பொதுக்குழு, அவசர பொதுக்குழு, செயற்குழு கூட்டத்தை கூட்ட கட்சியின் நிறுவனருக்கே அதிகாரம் உள்ளது.
செயல் தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட அன்புமணி, கட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையிலும், குழப்பம் விளைவிக்கும் வகையிலும் செயல்படுகிறார். தன்னைத்தானே தலைவர் என சொல்லிக்கொண்டு அன்புமணி செயல்படுகிறார். கட்சி தலைவரும், நிறுவனருமான ராமதாசின் அனுமதியில்லாமல் அன்புமணி 100 நாள் நடைப்பயணத்தை மேற்கொண்டு வருவதற்கு எதிராக டிஜிபியிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையும் படிங்க: தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் தனியார் விளம்பரங்களுடன் பேரிகார்டுகள் - பொதுநல வழக்கிற்கு பதிலளிக்க உத்தரவு!
இந்நிலையில், கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் வரும் ஆக.09 -ம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் என்று அன்புமணி அறிவித்துள்ளது கட்சியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. மேலும், அன்புமணியின் இந்த அறிவிப்பால் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
எனவே, அன்புமணி ராமதாஸ் அழைப்பு விடுத்துள்ள பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்' என்று அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு நீதிபதி ஆனந்த வெங்கடேஷ் முன்பு இன்று காலை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் பொதுக்குழுவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "இருவருக்குமான பிரச்சனையை தொடர நான் விரும்பவில்லை. உடனே தீர்வு காண விரும்புகிறேன். பிரச்சனைக்கு முடிவு காணும் வகையில் இன்று மாலை 5.30 மணிக்கு ராமதாஸ், அன்புமணி ஆகியோர் தனது அறையில் சந்திக்க வர முடியுமா? என கேட்டு தெரிவிக்க இருதரப்பு வழக்கறிஞருக்கும் நீதிபதி அறிவுறுத்தினார்.
தன்னை இருவரும் சந்திக்கும்போது இருதரப்பு வழக்கறிஞர்களுக்கும், கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் கூட தனது அறையில் அனுமதி வழங்கப்படமாட்டாது"என தெரிவித்து வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.
இதனிடையே, நீதிபதியின் அறிவுறுத்தலை ஏற்று, பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி இருவரும் நீதிமன்றம் வருவதற்கு சம்மதம் தெரிவித்துள்ளனர் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.