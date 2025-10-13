''அமைச்சர்கள், எம்பிக்கள், எம்எல்ஏ-க்கள் மீதான வழக்கில் எதுவுமே நகர்வதில்லை'' - உயர் நீதிமன்றம் வேதனை!
Published : October 13, 2025 at 7:28 PM IST
சென்னை: அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்.பி, எம்.எல்.ஏக்கள் மீது தொடரப்படும் முறைகேடுகள் மற்றும் ஊழல் வழக்குகளில் எந்த முன்னேற்றமும் நிகழ்வதில்லை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வேதனை தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளாட்சி துறை அமைச்சராக பதவி வகித்த போது சென்னை, கோவை மாநகராட்சிகளில் பல்வேறு பணிகளுக்கு ஒப்பந்தங்கள் வழங்கியதில் 98 கோடியே 25 லட்சம் ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேடு நடந்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தது.
இந்த வழக்கில் ஆறு வாரங்களில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் பிறப்பித்திருந்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை என லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு எதிராக அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவுக்கு பதில் அளித்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை, 'டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணியின் பெயர் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர மத்திய அரசின் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது'' என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன்பு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ''டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள இரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்த போது தமிழில் உள்ள ஆவணங்களை மொழிபெயர்த்து அனுப்ப கூறி விண்ணப்பத்தை மத்திய அரசு திருப்பி அனுப்பி விட்டது'' என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ராஜ்திலக் தெரிவித்தார்.
மேலும், ''12 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பக்கங்களை கொண்ட ஆவணங்களை மொழிபெயர்க்கும் பணிக்கு கூடுதல் மொழிபெயர்ப்பாளர்களை நியமிக்க 13 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கி அரசு அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது. இந்த பணிகளை முடித்து மத்திய அரசு அனுமதி கோரி மீண்டும் விண்ணப்பிக்க அவகாசம் வழங்க வேண்டும்'' என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து முன்னாள் அமைச்சர், ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிரான வழக்கில் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்காத லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையின் நடவடிக்கை குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ''அமைச்சர்கள், எம்பிக்கள், எம்எல்ஏக்கள் மீதான வழக்கில் எதுவுமே நகர்வதில்லை. ஆனால் மற்றவர்கள் மீதான வழக்கில் வந்தே பாரத் ரயில் போல வேகம் உள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்க உள்ள நிலையில் தனக்கு எதிராக எந்த வழக்கும் இல்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் கூறக் கூடும். எனவே மக்கள் நம்பிக்கையை பெற அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு எதிரான ஊழல் வழக்குகளை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தீவிரமாக கருத வேண்டும்'' என்று குறிப்பிட்டார்.
மேலும், ''நடைமுறைகளுக்கு நீண்ட காலம் எடுத்துக் கொண்டால் வழக்கு தனது வலுவை இழந்து விடும். வழக்கை அனைவரும் மறந்து விடக் கூடும்'' என்று தெரிவித்த நீதிபதி, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்புக்கு அவகாசம் வழங்கி விசாரணையை நவம்பர் 10 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்து உத்தரவிட்டார்.