சென்னை: இணையதள சந்தேக நடவடிக்கை மற்றும் பெண்களின் அந்தரங்க வீடியோக்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்படுவதை நவீன ஏ.ஐ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் தடுப்பது தொடர்பாக பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று, தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இணைய தளங்களில் பகிரப்பட்ட தன்னுடைய அந்தரங்க வீடியோக்களை அகற்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கக் கோரி பெண் வழக்கறிஞர் தாக்கல் செய்த வழக்கு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடுகுமார் ராஜரத்தினம், ''பாதிக்கப்பட்ட பெண் வழக்கறிஞரின் வீடியோ 13 இணையதளங்களில் இருந்து தற்போது 8 தளங்களில் வீடியோ லிங்க் பரவி உள்ளது. அவற்றை முழுமையாக நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்று முறையிட்டார்.
அதற்கு மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ''சைபர் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் பெண்கள் நேரடியாக தங்களது வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்களை அகற்றுவது குறித்து எளிதாக அணுகும் வகையில் நிலையான வழிக்காட்டு நெறிமுறையை மத்திய அரசு வகுத்து வருகிறது'' என்று தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ், ''அந்தரங்க வீடியோக்கள் வெளியாவதை முழுமையாக தடுக்க முடியவில்லை. கடந்த முறை டெல்லி மற்றும் மும்பையில் வீடியோ இணையதளத்தில் வெளியானது. தற்போது தமிழகத்திலும் வீடியோ மீண்டும் இணைய தளத்தில் வெளியாகிறது.
இணைய தளத்தில் உள்ள வீடியோ முழுமையாக வெளி வராமல் தடுக்க வேண்டும். மற்ற மாநிலங்களில் இந்த வீடியோ முழுமையாக முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே 93 வீடியோ லிங்க்குகள் கண்டறியப்பட்டு முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மத்திய அரசு எஸ்ஓபி வழிகாட்டுதல்களை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். மேலும் இணையதள சந்தேக நடவடிக்கைகள் மற்றும் பெண்களின் அந்தரங்க வீடியோக்கள் பதிவேற்றம் செய்யப்படுவதை நவீன ஏ.ஐ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் முன்னரே கண்டறிந்து தடுப்பது மற்றும் அவற்றை முடக்குவது தொடர்பாக பரிசீலிக்க வேண்டும்" என்று உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.