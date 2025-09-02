ETV Bharat / state

''கரூர் வாக்காளர் பட்டியல் விவகாரம்'' - தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு! - KARUR VOTERS

முன்னாள் அமைச்சர் புகார் குறித்து உடனடியாக கள ஆய்வு நடத்தி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து மனுதாரருக்கு விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 2, 2025 at 7:54 PM IST

சென்னை: தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் தொடர்ந்த வழக்கில், கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள இறந்தவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பது குறித்து விரிவான பதில் மனுவை தாக்கல் செய்ய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைக்கு 2026 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்று இருக்கும் இறந்த வாக்காளர்களின் பெயர்களையும், போலி வாக்காளர்களின் பெயர்களையும் நீக்க உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், ''போலி வாக்காளர்களையும், இறந்த வாக்காளர்களின் பெயர்களையும் பட்டியலில் இருந்து நீக்காவிட்டால் அது சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளில் பெருத்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். மேலும் கள்ள ஓட்டு போடுவதற்கும் வழிவகை செய்யும்.

எனவே வீடு வீடாக சென்று வாக்காளர்கள் பட்டியலை சரி பார்க்க வேண்டியது வாக்குச்சாவடி அளவிலான அதிகாரிகளின் கடமை. பெரும்பாலான வாக்குச்சாவடி அளவிலான அதிகாரிகளாக திமுகவினரே நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம் ஸ்ரீ வஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள் முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ''கரூர் தொகுதி வாக்காளர் பட்டியலில் இறந்தவர்களின் பெயர்களும், புலம் பெயர்ந்தவர்களின் பெயர்களும் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வாக்காளரின் பெயர் மூன்று முறை இடம் பெற்றுள்ளது. மேலும் 2,400 பேரின் பெயர்கள் வெளிப்படையாக வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளன.

இது சம்பந்தமாக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு புகார் அளித்துள்ளோம்'' என வாதிடப்பட்டது. அதற்கு தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ''முன்னாள் அமைச்சரின் புகார் குறித்து உடனடியாக கள ஆய்வு நடத்தி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து மனுதாரருக்கு விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது'' என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், ''கரூர் தொகுதி வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள இறந்தவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டு உள்ளனவா? புலம் பெயர்ந்தவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனவா? எத்தனை பேரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன? என்பது குறித்து விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்யுங்கள்" என்று தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

