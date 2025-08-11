சென்னை: ஐபிஎல் சூதாட்ட வழக்கு தொடர்பாக தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் தனக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துக்கள் கூறியதாக ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார், ஜீ மீடியா கார்ப்பரேஷன், இந்தி செய்தி தொலைக்காட்சியான நியூஸ் நேஷன் நெட்வொர்க் பிரைவேட் லிமிட்டெட் நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக ரூ.100 கோடி மானநஷ்ட ஈடு கோரி, கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திரசிங் தோனி 2014ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இவ்வழக்கில் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனியின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்ய வழக்குரைஞர் ஆணையரை நியமித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக விசாரணையில் இருந்து வரும் நிலையில், நீதிபதி சி.வி.கார்த்திகேயன் முன்பாக மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திரசிங் தோனி தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், 'வழக்கில் சாட்சி விசாரணையை துவங்க வேண்டும். அதற்கு வாக்குமூலம் அளிக்க முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க தயாராக உள்ளோம்,' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 'பிரபலமானவர் என்பதால் மாஸ்டர் நீதிமன்றத்தில் வாக்குமூலம் அளிக்க நேரில் ஆஜரானால் குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் தன்னுடைய வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்ய வழக்கறிஞர் ஆணையரை நியமிக்க வேண்டும். அக்டோபர் 20 ஆம் தேதியில் இருந்து டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி இடையில் அனைத்து தரப்பினரின் வசதிக்கு ஏற்ப ஏதேனும் ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்தால், வாக்குமூலம் அளிக்க தோனி தயாராக இருக்கிறார்,' எனவும் அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவை ஏற்று கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திரசிங் தோனியின் வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்ய வழக்கறிஞர் ஆணையரை நியமித்த நீதிபதி, உயர் நீதிமன்றத்தின் பட்டியலில் இருந்து, வழக்கறிஞர் ஆணையரை தேர்வு செய்வதாகவும் கூறினார். தோனி வாக்குமூலம் பதிவு முடிந்த பிறகு வழக்கின் விசாரணை மீண்டும் பட்டியலிடப்படும் என்றும் நீதிபதி அறிவித்தார்.
