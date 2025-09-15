ETV Bharat / state

தேவநாதன் யாதவுக்கு இடைக்கால ஜாமீன்! ரூ.100 கோடி டெபாசிட் செலுத்தவும் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

தேவநாதன் 17 ஐடி-களை பயன்படுத்தி 21,360 பேரிடம் சுமார் 300 கோடி ரூபாய் அளவில் மோசடி செய்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

சென்னை: சென்னை மயிலாப்பூரில் செயல்பட்டு வந்த 'தி மயிலாப்பூர் இந்து பெர்மனெட் ஃபண்ட்' நிதி நிறுவன பண மோசடி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தேவநாதன் யாதவுக்கு இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

சென்னை மயிலாப்பூரில் செயல்பட்டு வந்த 'தி மயிலாப்பூர் இந்து பெர்மனெட் ஃபண்ட்' நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்த 144 முதலீட்டாளர்களிடம் ரூ.24 கோடியே 50 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக அந்த நிதி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் தேவநாதன் யாதவ் உள்பட 6 பேரை சென்னை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த வழக்கில் கடந்த ஓராண்டாக சிறையில் இருக்கும் தேவநாதன் யாதவ் உள்பட 6 பேரை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கில் ஜாமீன் வழங்க கோரி தேவநாதன் உள்பட 3 பேர் தாக்கல் செய்த மனுக்களை ஏற்கனவே சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்த நிலையில் இரண்டாவது முறையாக தேவநாதன் யாதவ் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த வழக்கில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பதில் மனுவில், ''தேவநாதன் 17 ஐடி-களை பயன்படுத்தி 21360 பேரிடம் சுமார் 300 கோடி ரூபாய் அளவில் மோசடி செய்து உள்ளார் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. 300 கோடி ரூபாய் தொடர்பான விவரங்கள் அவர்களின் நிதி நிறுவன வங்கி கணக்கில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த வங்கி மோசடி தொடர்பாக தேவநாதனின் நிதி நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான ஆறு லாக்கர்கள் திறக்கப்பட உள்ளன. மேலும், 300 கோடி ரூபாயை எங்கு வைத்துள்ளார்கள்? என்பது தொடர்பாக விசாரிக்க வேண்டி உள்ளது. எனவே தேவநாதன் உள்ளிட்ட மூவருக்கும் ஜாமீன் வழங்க கூடாது'' என்று தெரிவிக்கபட்டது.

அப்போது தேவநாதன் யாதவ் தரப்பில் நிதி நிறுவனத்தில் டெபாசிட் செய்தவர்களின் பணத்தை திருப்பி தர தயாராக இருப்பதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன், ''கடந்த ஒராண்டாக விசாரணைக்காக தேவநாதன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

விசாரணைக்காக ஒருவரை நீண்ட காலமாக சிறையில் வைத்திருக்க முடியாது'' என்று தெரிவித்த நீதிபதி, ''அக்டோபர் 30 ஆம் தேதிக்குள் ரூ.100 கோடியை நீதிமன்றத்தில் வைப்பாக செலுத்த வேண்டும். தேவைப்படும் போது, விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும். சாட்சிகளை கலைக்கக் கூடாது. வேறு எங்கும் செல்லக்கூடாது'' என்ற நிபந்தனைகளில் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

