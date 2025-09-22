டி.ஐ.ஜி.வருண்குமாருக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகளை தெரிவிக்க சீமானுக்கு விதித்த தடை நீட்டிப்பு!
சென்னை: டி.ஐ.ஜி வருண்குமாருக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகளை தெரிவிக்க நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீட்டித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருச்சி சரக டிஐஜியாக இருப்பவர் வருண்குமார். இவர் திருச்சி மாவட்ட எஸ்.பி.யாக இருந்த போது ஒரு வழக்கு தொடர்பாக அவருக்கும், சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சியினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து டிஐஜி வருண்குமாரையும், அவரது குடும்பத்தினரையும் சமூக வலைதளங்களில் நாதக-வினர் மோசமாக சித்தரித்து விமர்சித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதற்கு பதிலடியாக, சீமானை டிஐஜி வருண்குமார் பொதுவெளியில் கடுமையாக விமர்சித்தார். இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் சீமான் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, தனக்கு எதிராக பொது வெளியில் சீமான் ஆதாரம் இல்லாமல் அவதூறு கருத்துகளை தெரிவிப்பதால் தனது நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்பட்டுள்ளதால், எதிர்காலத்தில் தனக்கு எதிரான அவதூறான, ஆதாரமில்லாத கருத்துக்களை தெரிவிக்க சீமானுக்கு தடை விதிக்கக் கோரியும், தனக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கு இழப்பீடாக இரண்டு கோடியே பத்து லட்ச ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு வழங்க சீமான் வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் ஐபிஎஸ் அதிகாரி வருண்குமார் திருச்சி மாவட்ட குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் அவதூறு வழக்குத் தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு விசாரணை திருச்சி மாவட்ட குற்றவியல் நீதிமன்றம் எண்- 4 நீதிபதி முன்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
முன்னதாக ஜூன் 4 ஆம் தேதி இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி, “இந்த வழக்கு விசாரிக்க உகந்த வழக்கு தான். இது தொடர்பாக சீமான் நேரில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக சம்மன் அனுப்ப வேண்டும்” என போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டார். மேலும், வழக்கு விசாரணையை அடுத்த மாதம் ஜூலை 7 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நடந்து வந்த விசாரணையில் கடந்த முறை திருச்சி சரக டிஐஜி வருண்குமாருக்கு எதிராக, சீமான் பேச இடைக்கால தடை விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார். மேலும் மனுவிற்கு பதில் அளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு மீதான விசாரணை இன்று (செப்.22) மீண்டும் நீதிபதி பி.தனபால் அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சீமான் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்படாததால், ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட தடையை நீட்டித்த நீதிபதி தனபால், நாதக தலைவர் சீமான் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை அக்.15 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.