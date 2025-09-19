தமிழ்நாட்டில் ரூ.105 கோடி போலி இன்சூரன்ஸ் மோசடி - எஸ்ஐடி விசாரணைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு!
தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 105 கோடி ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் மோசடி தொடர்பாக ஏன் இதுவரை காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை? என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வியெழுப்பியது.
Published : September 19, 2025 at 8:17 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் 105 கோடி ரூபாய் போலி இன்சூரன்ஸ் மோசடி தொடர்பான 467 புகார்கள் மீது சிறப்பு புலனாய்வு குழு (எஸ்ஐடி) விரைவாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
போலி இன்சூரன்ஸ் மோசடிகள் குறித்த வழக்குகள் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "தமிழ்நாடு முழுவதும் போலி இன்சூரன்ஸ் மோசடி தொடர்பான எஸ்ஐடி விசாரணையை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் விதிக்கப்பட்ட தடை, தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. விசாரணைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் விதித்த தடை நீக்கப்பட்டுள்ளதால், இன்சூரன்ஸ் மோசடி வழக்குகளை விரைவாக விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழுவுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்'' என வாதிட்டார்.
மேலும், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் கொடுத்த ரூ.105 கோடி மோசடி தொடர்பாக கொடுக்கப்பட்ட 467 புகார்கள் மீது இதுவரை காவல்துறை எப்ஐஆர் பதிவு செய்யவில்லை. எனவே எப்ஐஆர் பதிவு செய்து, அதை சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு அனுப்ப உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ராஜ்திலக், "விசாரணைக்கு தடை நீக்கப்பட்டதால் போலி இன்சூரன்ஸ் மோசடி குறித்து சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணை நடத்த தயாராக உள்ளது" என தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: இப்படி ஒரு தந்தையா? 11 வயது மகளுக்கு தொடர்ந்து அரங்கேறிய கொடுமை! போக்சோ நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு!
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் ரூ.105 கோடி இன்சூரன்ஸ் மோசடி தொடர்பாக ஏன் இதுவரை காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை? மோசடி புகார்கள் மீது உடனே எப்ஐஆர் பதிவு செய்து சிறப்பு புலனாய்வு குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும். புகார் மீது உடனடியாக எஸ்ஐடி குழு விசாரிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டார்.
மேலும், "மோட்டார் வாகன விபத்து குறித்து ஓசூர் நீதிமன்றத்தில் 82 போலி இன்சூரன்ஸ் மோசடி வழக்குகளின் விசாரணை நடந்து வருவதால், இதில் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கறிஞர்களிடமும் விசாரணை நடத்த வேண்டும். ஓசூர் நீதிமன்றத்தில் உள்ள ஆவணங்கள் காணாமல் போனது எப்படி? என்பது குறித்து ஓசூர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உரிய விசாரணை நடத்தி, அதுகுறித்த அறிக்கையை அக் 17ம் தேதி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" எனவும் உத்தரவிட்டார்.