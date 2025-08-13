ETV Bharat / state

தூய்மை பணியாளர்களை அப்புறப்படுத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு! - SANITARY WORKERS CASE UPDATE

தூய்மை பணியாளர்கள் அனுமதிக்கப்படாத இடத்தில் போராட்டம் நடத்துவதால் அவர்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கோப்புப்படம்
Published : August 13, 2025 at 12:34 PM IST

சென்னை: பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபடும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியின், 5 மற்றும் 6வது மண்டலங்களில் தூய்மைப்பணி ஒப்பந்தத்தை தனியார் நிறுவனத்துக்கு வழங்கி, கடந்த ஜூன் 16-ந் தேதி சென்னை மாநகராட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தூய்மைப் பணியாளர்கள் கடந்த 13 நாள்களாக மாநகராட்சி வளாகம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளர்களை நிரந்தரம் செய்யக்கோரிய வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி பணீந்திர மோகன் ஸ்ரீவஸ்தவா அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தூய்மை பணியாளர்கள் அனுமதிப்படாத இடத்தில் போராட்டம் நடத்துவதாகவும், அவர்களை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்த காவல்துறை சட்டபடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

இதனிடையே, நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஏற்க மறுத்துள்ளனர். தாங்கள் பொதுமக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாத வகையில் போராட்டம் நடத்துவதாகவும், இங்கிருந்து கலைந்து போக மாட்டோம் என்று கூறி, தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

