ரவுடி நாகேந்திரன் உடல் பிரேதப் பரிசோதனை வழக்கு... சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!
Published : October 10, 2025 at 8:56 PM IST
சென்னை: கல்லீரல் பாதிப்பால் மரணம் அடைந்த பிரபல ரவுடி நாகேந்திரன் உடலை கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரியின் முன்னாள் டீன் செல்வகுமார் முன்னிலையில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
வட சென்னையில் பிரபல ரவுடியாக இருந்தவர் நாகேந்திரன். இவர் ஏற்கெனவே சிறையில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வந்த நிலையில், பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் கைதாகி முதல் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருந்தார். இந்நிலையில், கடந்த சில மாதங்களாக கல்லீரல் பாதிப்பால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நாகேந்திரனுக்கு வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. பின்னர், அவர் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்.
அங்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி நாகேந்திரன் நேற்று (அக்.09) மரணம் அடைந்தார். இதையடுத்து, தன்னுடைய கணவரை விஷம் வைத்து காவல்துறை கொன்று விட்டதாக கூறி அவருடைய உடலை தங்கள் தரப்பு மருத்துவர் முன்னிலையில் பிரேதப் பரிசோதனை நடத்த உத்தரவிடக்கோரி நாகேந்திரன் மனைவி விசாலாட்சி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இன்று இந்த வாழ்க்கை விசாரித்த நீதிபதி சதீஷ்குமார், நாகேந்திரன் உடலை கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவக் கல்லூரி முன்னாள் டீன் மருத்துவர் செல்வகுமார் முன்னிலையில் பிரேதப் பரிசோதனை நடத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். மேலும், பிரேதப் பரிசோதனை வீடியோ பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், அதன் மாதிரிகளை பத்திரப்படுத்தி தடய அறிவியல் துறைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டு இந்த வழக்கை முடித்து வைத்தார்.
இதற்கிடையே நாகேந்திரன் உயிரிழப்பு தொடர்பாக புழல் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில், அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் உள்ள நாகேந்திரனின் உடலை இன்று மாதவரம் நீதிமன்ற மாஜிஸ்திரேட்டு தீபா பார்வையிட்டார். மேலும் அவருக்கு மருத்துவம் பார்த்த மருத்துவ குழுவிடம் அவர் விசாரணை நடத்தினார். இந்த நிலையில், நாகேந்திரன் உடலை பிரேதப் பரிசோதனை நடத்த வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நிலையில், விரைவில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு உடல் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படவுள்ளது.