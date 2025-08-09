Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

நெல்லை ஆணவக்கொலை வழக்கு; தகவல்களை அலசும் உண்மை அறியும் வழக்கறிஞர்கள் குழு! - TIRUNELVELI HONOUR KILLING

கவின் கொலை வழக்கு தொடர்பாக உண்மை கண்டறிவதற்கு நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் குழு நேரில் ஆய்வு நடத்தியது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞர்கள் குழு
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞர்கள் குழு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 7:23 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read

திருநெல்வேலி: நெல்லை கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை அரசுக்கும் சமர்ப்பித்து, ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிரான சட்டம் இயற்றுவதற்கு வலியுறுத்தப்படும் எனவும் வழக்கறிஞர் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

நெல்லை கேடிசி நகர் பகுதியில் கடந்த ஜூலை 27 ஆம் தேதி காதல் விவகாரத்தில் கவின் செல்வகேணஷ் (27) என்ற ஐடி ஊழியர் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கவின் காதலியின் சகோதரன் சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தையான காவல் உதவி ஆய்வாளர் சரவணன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரித்து வரும் நிலையில், கொலை வழக்கு தொடர்பாக பல்வேறு தகவல்கள் சமூக வலைதளத்தில் பரவி வருகிறது.

இந்நிலையில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்களான சுரேஷ், தமிழ்வாணன் உள்ளிட்ட 5 பேர் கொண்ட குழு, இந்த விவகாரத்தில் உண்மை தன்மை கண்டறிவதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி நேற்று திருநெல்வேலிக்கு வருகை தந்த அந்த குழுவினர் கவின் கொலை சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தை பார்வையிட்டனர். மேலும், இந்த வழக்கை விசாரித்த நெல்லை மாநகர போலீசார் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பிற்கு உதவிய வழக்கறிஞர்கள் உள்ளிட்டோரிடம் நேரில் தகவல்களை திரட்டினர்.

இதையும் படிங்க: அடுத்த 60 நாட்களுக்குள் அனைத்து தெரு நாய்களுக்கும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி! மேயர் பிரியா அசத்தல் அறிவிப்பு!

இதையும் படிங்க: இதையும் படிங்க: ரேபிடோ ஓட்டியவர்களின் பைக்குகள் பறிமுதல்... அதிரடி காட்டும் டிராஃபிக் போலீஸ்! காரணம் என்ன?

இதையும் படிங்க: இதையும் படிங்க: பிற மாநிலங்களை விடுங்க... நாட்டோடு ஒப்பிட்டாலும் தமிழ்நாடு தான் டாப் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

அதனை தொடர்ந்து கொலை செய்யப்பட்ட கவினின் இல்லத்திற்கு சென்ற வழக்கறிஞர் குழுவினர் சம்பவம் தொடர்பாக கவின் பெற்றோர் மற்றும் சகோதரர்களிடம் கேட்டறிந்தனர். தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக இன்று நெல்லை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் சிபிசிஐடி போலீசார் உள்ளிட்டவர்களிடமும் தகவல் திரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தகவல்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவு செய்தவர்கள் உள்ளிட்ட பலரிடமும் தகவல்களை திரட்டுவதற்கான பணிகளையும் அவர்கள் மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

தொடர்ந்து சேகரிக்கப்படும் தகவல்கள் அனைத்தும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டு பொதுவெளியில் அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை அரசுக்கும் சமர்ப்பித்து, ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிரான சட்டம் இயற்றுவதற்கு வலியுறுத்தப்படும் எனவும் வழக்கறிஞர் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

திருநெல்வேலி: நெல்லை கவின் ஆணவப் படுகொலை வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை அரசுக்கும் சமர்ப்பித்து, ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிரான சட்டம் இயற்றுவதற்கு வலியுறுத்தப்படும் எனவும் வழக்கறிஞர் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

நெல்லை கேடிசி நகர் பகுதியில் கடந்த ஜூலை 27 ஆம் தேதி காதல் விவகாரத்தில் கவின் செல்வகேணஷ் (27) என்ற ஐடி ஊழியர் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கவின் காதலியின் சகோதரன் சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தையான காவல் உதவி ஆய்வாளர் சரவணன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரித்து வரும் நிலையில், கொலை வழக்கு தொடர்பாக பல்வேறு தகவல்கள் சமூக வலைதளத்தில் பரவி வருகிறது.

இந்நிலையில், சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்களான சுரேஷ், தமிழ்வாணன் உள்ளிட்ட 5 பேர் கொண்ட குழு, இந்த விவகாரத்தில் உண்மை தன்மை கண்டறிவதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி நேற்று திருநெல்வேலிக்கு வருகை தந்த அந்த குழுவினர் கவின் கொலை சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தை பார்வையிட்டனர். மேலும், இந்த வழக்கை விசாரித்த நெல்லை மாநகர போலீசார் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பிற்கு உதவிய வழக்கறிஞர்கள் உள்ளிட்டோரிடம் நேரில் தகவல்களை திரட்டினர்.

இதையும் படிங்க: அடுத்த 60 நாட்களுக்குள் அனைத்து தெரு நாய்களுக்கும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி! மேயர் பிரியா அசத்தல் அறிவிப்பு!

இதையும் படிங்க: இதையும் படிங்க: ரேபிடோ ஓட்டியவர்களின் பைக்குகள் பறிமுதல்... அதிரடி காட்டும் டிராஃபிக் போலீஸ்! காரணம் என்ன?

இதையும் படிங்க: இதையும் படிங்க: பிற மாநிலங்களை விடுங்க... நாட்டோடு ஒப்பிட்டாலும் தமிழ்நாடு தான் டாப் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

அதனை தொடர்ந்து கொலை செய்யப்பட்ட கவினின் இல்லத்திற்கு சென்ற வழக்கறிஞர் குழுவினர் சம்பவம் தொடர்பாக கவின் பெற்றோர் மற்றும் சகோதரர்களிடம் கேட்டறிந்தனர். தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக இன்று நெல்லை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் சிபிசிஐடி போலீசார் உள்ளிட்டவர்களிடமும் தகவல் திரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தகவல்களை சமூக வலைதளங்களில் பதிவு செய்தவர்கள் உள்ளிட்ட பலரிடமும் தகவல்களை திரட்டுவதற்கான பணிகளையும் அவர்கள் மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

தொடர்ந்து சேகரிக்கப்படும் தகவல்கள் அனைத்தும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டு பொதுவெளியில் அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை அரசுக்கும் சமர்ப்பித்து, ஆணவப் படுகொலைக்கு எதிரான சட்டம் இயற்றுவதற்கு வலியுறுத்தப்படும் எனவும் வழக்கறிஞர் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

Last Updated : August 9, 2025 at 7:36 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUNELVELI YOUTH MURDERTIRUNELVELI KAVIN MURDERகவின் கொலை வழக்குதிருநெல்வேலிTIRUNELVELI HONOUR KILLING

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.