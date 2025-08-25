சென்னை: கறிக்குழம்பு போதிய அளவு இல்லாததால் ஏற்பட்ட தகராறில், ஓட்டுநர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் அசாருதின்ஷா (38). இவர், தனது உறவினர்களான ஹாஜாமைதீன் (31), சமீர் (32) ஆகியோருடன் மடிப்பாக்கம் எஸ்.கொளத்தூர் பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வந்தார். இவர்கள் மூவரும் அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் டிராவல்ஸ் நிறுவனத்தில் ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், கடந்த 18 ஆம் தேதி மதியம், தங்கள் அறையில் மூவரும் கறிக்குழம்பு சமைத்துள்ளனர். இதில், அசாருதின்ஷா, மதியம் தூங்கி எழுந்து மாலையில் சாப்பிட சென்றபோது, கறிக்குழம்பு குறைவாக இருந்துள்ளது. இதுகுறித்து அவர் கேட்கவே, அவர்களுக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து, அன்று இரவு ஹாஜாமைதீனும், சமீரும் மது அருந்தியுள்ளனர். அப்போது, மாலையில் அசாருதின்ஷா தங்களை திட்டியது இருவருக்கும் நினைவுக்கு வந்தது. பின்னர் இருவரும் சேர்ந்து, தூங்கிக் கொண்டிருந்த அசாருதின்ஷாவை எழுப்பி தகராறு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஒருகட்டத்தில், அவர்களுக்கு இடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டதில், இருவரும் சேர்ந்து அசாருதின்ஷாவை கடுமையாக தாக்கியதாக தெரிகிறது. இதில், அசாருதீன்ஷாவிற்கு வயிறு வலி ஏற்பட்டதால் குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். ஆனால், மீண்டும் வயிறு வலி ஏற்பட்டதால் ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்கைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு, தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்தார். எனினும், சிகிச்சை பலனளிக்காமல் கடந்த 22 ஆம் தேதி அசாருதின்ஷா உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து டிராவல்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் சண்முகம், மடிப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் பேரில் போலீசார் சந்தேக மரண பிரிவில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இந்நிலையில், பிரேதப்பரிசோதனை அறிக்கையில் வயிற்றில் ஏற்பட்ட காயத்தால்தான் அசாருதீன்ஷா உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, இதை கொலை வழக்காக பதிவு செய்த போலீசார், ஹாஜாமைதீனை கைது செய்தனர். தலைமறைவாகிய சமீரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.