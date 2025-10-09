கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து விவகாரம்: ஸ்ரீசென் ஃபார்மா உரிமையாளரை கைது செய்த மத்தியப் பிரதேச போலீஸ்!
கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தில் உயிருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அளவுக்கு 48.6% டை எத்திலீன் கிளைக்கால் என்ற வேதிப்பொருள் கலக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வில் தெரிய வந்தது.
Published : October 9, 2025 at 9:17 AM IST
சென்னை: கோல்ட்ரிப் சிரப் மருந்தை தயாரித்த ஸ்ரீசென் ஃபார்மா நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை மத்தியப் பிரதேச மாநில தனிப்படை போலீசார் சென்னையில் இன்று காலை கைது செய்தனர்.
ராஜஸ்தான் மற்றும் மத்தியப் பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிப் சிரப் (coldrif syrup) இருமல் மருந்துகளை உட்கொண்ட 14 குழந்தைகள், அண்மையில் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இரு மாநிலங்களிலும் 15 நாட்கள் இடைவெளியில் 1 முதல் 7 வயது வரையிலான 12 குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர். முதலில் பெயிண்ட், மை போன்றவை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் 'டை எத்திலீன் கிளைக்கால்' ரசாயனம், சம்பந்தப்பட்ட இருமல் மருந்துகளில் கலந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, உயிரிழந்த குழந்தைகளின் சிறுநீரகத் திசுவில் டை எத்திலீன் கிளைக்கால் (Diethylene glycol) எனப்படும் வேதிப்பொருள் கலந்திருப்பது சோதனையில் கண்டறியப்பட்டது. விசாரணையில் நச்சுத்தன்மையுள்ள ரசாயனம் கலந்த கோல்ட்ரிஃப் (coldrif Cough Syrup) என்ற இருமல் மருந்தே குழந்தைகளின் உயிரிழப்புக்கு காரணம் எனவும், இந்த மருந்தை தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரத்தில் உள்ள ஸ்ரீசென் ஃபார்மா நிறுவனம் தயாரித்ததும் தெரியவந்தது.
இதுதொடர்பாக தமிழக அரசுக்கு, மத்தியப் பிரதேச மாநில சுகாதாரத்துறை கடிதம் எழுதி இருந்தது. அதனை தொடர்ந்து ஆலையின் செயல்பாடு தொடர்பாக, தமிழ்நாடு அரசு 26 பக்கங்களை கொண்ட அறிக்கையை மத்திய அரசுக்கு அண்மையில் அனுப்பி உள்ளது. அதில், ஸ்ரீசன் நிறுவனம் கடுமையான விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டதோடு, சுகாதாரமற்ற முறையில் இயங்கி வந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருந்தது.
தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை நடத்திய ஆய்வில், மருந்து உற்பத்தி செயல்பாட்டில் பல்வேறு குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டன. அந்த விதிமீறல்களை முக்கியமானவை மற்றும் பெரியவை என அதிகாரிகள் வகைப்படுத்தியுள்ளனர். நிறுவனத்தில் அடிப்படை வசதிகள், தகுதிவாய்ந்த ஊழியர்கள் மற்றும் தயாரிப்பு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான சரியான நடைமுறைகள் இல்லை என அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஸ்ரீசென் ஃபார்மா நிறுவனத்தின் மருந்து தயாரிப்பு ஆலையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது மருந்து தயாரிப்புக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மாதிரிகள் கைப்பற்றப்பட்டன. அவற்றில் உயிருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் அளவுக்கு 48.6% டை எத்திலீன் கிளைக்கால் என்ற வேதிப்பொருள் கலக்கப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து ஸ்ரீசென் பார்மா நிறுவனத்தின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, அந்த நிறுவனத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் மத்தியப் பிரதேச தனிப்படை போலீசார் சென்னையைச் சேர்ந்த ஸ்ரீசென் பார்மா நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை இன்று அதிகாலை சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரின் வீட்டில் வைத்து அசோக் நகர் போலீசார் உதவியுடன் கைது செய்தனர்.
மேலும் தனிப்படை போலீசார் ரங்கநாதனை சுங்குவார்சத்திரத்தில் உள்ள அவரது மருந்து நிறுவனத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் அவரிடம் நடத்தப்படும் விசாரணையில் அந்த மருந்து நிறுவனத்தில் முக்கிய நிர்வாகிகளாக இருக்கும் சில நபர்களும் கைது செய்யப்படலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது.
ஏற்கெனவே இந்த இரும்பல் மருந்தை பரிந்துரைத்த மருத்துவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து தயாரித்த உரிமையாளரை மத்தியப் பிரதேச தனிப்படை போலீசார் சென்னையில் வைத்து கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.