ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தை நிரந்தரமாக மூட நடவடிக்கை - அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தகவல்!

ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதன் மத்தியப் பிரதேச மாநில போலீசாரால் சென்னையில் இன்று காலை கைது செய்யப்பட்டார்.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read
சென்னை: கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்தை உற்பத்தி செய்து வந்த ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனம் நிரந்தரமாக மூடப்படும் எனவும், அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த இரண்டு மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு ஆய்வாளர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணிகள் சேவை கழகம் இந்த மருந்தை (கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து) வாங்குவதில்லை. மேலும் தமிழ்நாட்டிலும் இந்த மருந்து விற்பனை செய்யப்படுவதில்லை. மத்திய அரசும் மத்தியப் பிரதேச மாநில அரசும் இந்த மருந்தில் தவறில்லை என்று விட்டுவிட்டார்கள். ஆனால் நாம் தான் இதனை உறுதி செய்து, கடந்த 3-ம் தேதியில் இருந்து இந்த மருந்து உற்பத்திக்கு தடை விதித்துள்ளோம். நிறுவனத்தை மூடுவதற்கான உத்தரவையும் பிறப்பித்துள்ளோம்.

கடந்த 7 ஆம் தேதி இந்த மருந்து உற்பத்தி நிறுவனத்தின் உரிமையாளருக்கு குற்றவியல் நடவடிக்கை நோட்டீஸ் வழங்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் அவர் இல்லாத காரணத்தால் நோட்டீஸ் அவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டு இன்று அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட வட்டாட்சியர், உரிமையாளரை அழைத்து நிறுவனத்திற்கு சென்று, இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்வார். அதனை தொடர்ந்து ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனத்தை நிரந்தரமாக மூட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இது தொடர்பாக இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களில் முடிவெடுப்போம். அந்த நிறுவனத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்த மூத்த மருந்து ஆய்வாளர்கள் 2 பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்" என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து விவகாரம்: ஸ்ரீசென் ஃபார்மா உரிமையாளரை கைது செய்த மத்தியப் பிரதேச போலீஸ்!

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரத்தில் உள்ள ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவனம் தயாரித்து வந்த கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து தமிழ்நாட்டில் விற்பனை இல்லை என்றாலும், மத்தியப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த மருந்து விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.

இந்த நிலையில், அண்மையில் இந்த இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களை சேர்ந்த 20 குழந்தைகள், இரண்டு வாரங்கள் இடைவெளியில் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. உயிரிழந்த குழந்தைகள் அனைவரும் 1 முதல் 7 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

குழந்தைகளின் உயிரிழப்புக்கு கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்தில் பெயிண்ட், மை போன்றவை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் 'டை எத்திலீன் கிளைக்கால்' என்ற ரசாயனம், குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்தில் 48 சதவீதம் கலந்திருந்தது பரிசோதனையில் கண்டறியப்பட்டது.

இதையடுத்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், சுங்குவார்சத்திரத்தில் உள்ள இந்த இருமல் மருந்தை தயாரித்து வந்த ஸ்ரீசென் ஃபார்மா நிறுவனத்துக்கு தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் சில தினங்களுக்கு முன் சீல் வைத்தது. நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை, மத்தியப் பிரதேச மாநில தனிப்படை போலீசார் சென்னையில் இன்று கைது செய்தனர்.

