சென்னை: தனது ஒவ்வொரு பொதுக்கூட்டத்திலும் வேண்டுமென்றே ஆம்புலன்ஸை விட்டு தமிழக அரசு கலாட்டா செய்வதாகவும், தனது அடுத்தக் கூட்டத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வந்தால் ஓட்டி வந்தவரே நோயாளியாக மாறி ஆம்புலன்ஸில் செல்வது போல ஆகிவிடும் என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை விடுத்த நிலையில் அமைச்சர்கள் மா. சுப்பிரமணியன் மற்றும் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு பகுதியில் நேற்று இரவு “மக்களை காப்போம் – தமிழகத்தை மீட்போம்” என்ற பெயரில் எடப்பாடி பழனிசாமி பயணம் மேற்கொண்டு மக்களிடையே உரையாற்றினார். அப்போது திடீரென அங்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்தது. இதனால் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசமடைந்து, ''எனது ஒவ்வொரு பொதுக் கூட்டத்திலும் திட்டமிட்டே ஆம்புலன்ஸ் விடுகின்றனர். அடுத்தக் கூட்டத்தில் நோயாளி இல்லாமல் ஆம்புலன்ஸ் வந்தால் அதை ஓட்டி வந்தவரே நோயாளியாக மாறி ஆம்புலன்ஸில் செல்வது போல ஆகிவிடும்" என, எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்நிலையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 19) சென்னை சைதாப்பேட்டையில் ''உங்களுடன் ஸ்டாலின்'' திட்ட முகாமை தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ஆய்வு செய்து பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது உடனடியாக தீர்வு மேற்கொண்டு பயனாளிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கினார்.
இதன் பிறகு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது, ''எடப்பாடி பழனிசாமி எங்கு சென்றாலும் ஆம்புலன்ஸ் வருவதாக கூறுகிறார். அவர் பெரும்பாலும் ஆதரவு திரட்டுவதற்கு பிரதான சாலையில் தான் செல்கிறார்.
தமிழ்நாட்டில் 108 ஆம்புலன்ஸ் 1330 என்ற எண்ணிக்கையில் உள்ளன. 1330 ஆம்புலன்ஸ்களும் உயிர் காக்கும் சேவையை செய்து கொண்டு இருக்கின்றன. எங்கேயாவது விபத்து ஏற்பட்டால் 8 முதல் 10 நிமிடங்களில் ஆம்புலன்ஸ் விரைந்து சென்று உயிர்களை காக்க வேண்டும். உலகத்திலேயே 108 ஆம்புலன்ஸ் சேவை போல வேறு எங்கும் சேவை இல்லை என்று அனைவருமே பாராட்டுகின்றனர். உடனடியாக உயிர் காப்பாற்றப்பட்டு வருகிறது.
இவர், ஆம்புலன்ஸ் வரும் வழியில் கூட்டத்தை கூட்டி விட்டு நான் வரும் வழியில் ஆம்புலன்ஸ் விடுகின்றனர் என, சொல்லி இருக்கிறார். தமிழில் இதற்கு பழமொழி உண்டு. அரண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய் என்று சொல்வார்கள். ஆம்புலன்ஸை பார்க்கும் போது அவருக்கு வேறு ஏதோ ஞாபகம் வருகிறது என, நினைக்கிறேன். இது தவறான விஷயம். அதுவும் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் பெயரை நோட் பண்ணு என்றெல்லாம் சொல்கிறார்.
இது மருத்துவத் துறையில் பணிபுரியும் மருத்துவ பணியாளர்களை மிரட்டும் தொனி. ஒரு முன்னாள் முதல்வர், மிரட்டுகிற தொனியில் பேசுவது என்பது அநாகரிகமாக செயல். அவர் இதோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பொதுமக்கள் மத்தியில் அவருக்கு இன்னும் கூடுதல் எதிர்ப்பை இது ஏற்படுத்தி தரும்." என்று அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.
''ஆம்புலன்ஸ் முக்கியத்துவத்தை குறைக்கும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு" - அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி!
திருச்சி தெற்கு மாவட்ட திமுக ஆலோசனை கூட்டம் மாவட்ட அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளரும், பள்ளி கல்வி துறை அமைச்சருமான அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி கலந்து கொண்டார். முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, '' ஆம்புலன்ஸ் உயிர் காக்கக் கூடியது. அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை குறைக்கும் வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியிருக்கக் கூடாது. அவர் பிரச்சார கூட்டத்தில் நாங்கள் ஏன் ஆம்புலன்ஸை அனுப்பி வைக்கப் போகிறோம்? முன்னாள் முதல்வராக இருந்தவர் இது போன்ற அடிப்படை ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டை வைக்கக் கூடாது"என்று அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி கூறினார்.