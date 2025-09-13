இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் புதிய மாநில செயலாளராக மு.வீரபாண்டியன் தேர்வு!
அரசியலில் விஜய்யின் வருகை இருந்தாலும், திமுக கூட்டணிக்கு தான் வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் புதிய மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் கூறினார்.
Published : September 13, 2025 at 8:49 PM IST
சென்னை: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் துணை செயலாளராக இருந்த மு.வீரபாண்டியன் புதிய மாநில செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில குழு கூட்டம் சென்னை சூளைமேட்டில் இன்று (செப்.13) நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மாநில குழு உறுப்பினர்கள், கட்டுப்பாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் பங்கேற்று புதிய மாநில செயலாளர் தேர்வு குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டனர். சுமார் 5 மணி நேரம் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தின் இறுதியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் துணை செயலாளராக இருந்த மு.வீரபாண்டியன் புதிய மாநில செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
சண்டிகரில் மாநாடு
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் டி.ராஜா, '' இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய மாநாடு சண்டிகரில் இந்த மாதம் 25 அன்று நடைபெறுகிறது. பல மாநிலத்தில் மாநில மாநாடு நடத்தி வரும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மாநில மாநாடு நடந்து முடிந்தது. சென்னையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் புதிய மாநில செயலாளர் தேர்வு செய்யப்பட்டார். மேலும், முத்தரசன் 10 ஆண்டுகளாக வெற்றிகரமாக கட்சியை வழி நடத்தி இருப்பதால், கட்சி விதிகள்படி மாநில செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து அவர் விலகியதாக'' தெரிவித்தார்.
'தமிழ்நாடு மக்கள் பதிலடி'
மேலும், '' கட்சி பணிகளில் முத்தரசன் எப்போதும் போல செயல்படுவார். அதே போல இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஒற்றுமையோடு மாநில செயலாளர் தேர்வுக்கான முடிவை எடுத்ததோம். இந்தியா இக்கட்டான நிலையில் இருக்கிறது. ஆண்டுக்கு 2 கோடி வேலைவாய்ப்பு என பிரதமர் அறிவிப்பு என்ன ஆனது? என தெரியவில்லை. ஜனநாயகம் பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. பா.ஜ.க அதிகாரத்தை வைத்து தமிழ்நாட்டில் காலூண்றலாம் என நினைக்கிறது. ஆனால், பாஜக உடன் கூட்டணி வைக்கும் கட்சிகளுக்கும் தமிழ்நாடு மக்கள் பதிலடி கொடுப்பார்கள்.'' என்றார்.
'விஜய் வந்தாலும் திமுக கூட்டணிக்கே வெற்றி வாய்ப்பு'
கட்சியின் புதிய மாநில செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மு.வீரபாண்டியன் கூறுகையில், '' கட்சியை அமைப்பு ரீதியாக வலுப்படுத்த திட்டங்கள் இருக்கிறது. அதே போல கூட்டு தலைமையுடன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை வழி நடத்தி செல்லவிருக்கிறேன். சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறுவதற்கான பணிகளை மேற்கொள்வோம். மக்கள் பிரச்சினைகள் குறித்து இன்னும் தீவிரமாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போராடும். திமுக கூட்டணியில் கூடுதல் தொகுதிகளை பெற திட்டமிடுவோம் என்ற அவர், அரசியலில் விஜய்யின் வருகை இருந்தாலும், திமுக கூட்டணிக்கு தான் வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது.'' என்று தெரிவித்தார்.