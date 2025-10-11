ETV Bharat / state

அதிமுக கூட்டத்தில் தவெக கொடி: ''தொண்டர்களின் விருப்பத்தை விஜய் நிறைவேற்றுவார்'' - ஜெகன் மூர்த்தி!

கரூர் துயர சம்பவத்தில் யாரும் பாதுகாப்பாகவும், ஆதரவாகவும் இல்லாத நேரத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்திருக்கிறார். புரட்சி பாரதம் கட்சி சார்பில் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தேன்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜெகன் மூர்த்தி
செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜெகன் மூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 9:22 PM IST

வேலூர்: அதிமுக கூட்டத்தில் தவெக கொடியை பறக்க விடுவதால், தொண்டர்களின் விருப்பத்தை விஜய் நிறைவேற்றுவார் என்று கே.வி.குப்பம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினரும், புரட்சி பாரதம் கட்சியின் தலைவருமான ஜெகன் மூர்த்தி கூறினார்.

வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் அடுத்த மேல்முட்டுக்கூர் ஊராட்சியில் இன்று கிராம சபா கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்தின் போது குடியாத்தம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட 36 வார்டுகளில் இருந்து வரும் கழிவுநீர் கவுண்டன்ய மகாநதி ஆற்றில் கலந்து நிலத்தடி நீர் மாசுபடுகிறது. இதை முற்றிலும் தடுக்கும் வகையில் 32 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான மேல்மூட்டூகூர் ஊராட்சியில் உள்ள உள்ளி கூட்ரோடு உரக்கடங்கு பகுதியில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்படுகிறது.

இங்கு சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டால் நிலத்தடி நீர் மாசுபடும். சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும். எனவே மேல்முட்டுக்கூர் ஊராட்சியில் இருந்து இதனை வேறு இடத்திற்கு மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கே.வி.குப்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், புரட்சி பாரதம் கட்சியின் தலைவருமான ஜெகன்மூர்த்தி கலந்து கொண்டு தீர்மானத்தில் கையெழுத்திட்டார்.

இதன் பிறகு ஜெகன் மூர்த்தி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''அதிமுக கூட்டணிக்கு தவெக வந்துவிட்டதா? என தெரியவில்லை. ஆனால் தவெக கட்சி தொண்டர்கள் அதிமுக கூட்டணியை விரும்புகின்றனர். அதிமுக கூட்டணியில் சேர வேண்டும் என்று ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அதனால் தான் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொள்ளும் பொதுக்கூட்டங்களில் கட்சி கொடியை தவெக தொண்டர்கள் பறக்க விடுகின்றனர்.

தொண்டர்களின் விருப்பத்தை விஜய் நிறைவேற்றுவார். கரூர் துயர சம்பவத்தில் யாரும் பாதுகாப்பாகவும், ஆதரவாகவும் இல்லாத நேரத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விஜய்க்கு ஆதரவாக குரல் கொடுத்திருக்கிறார். புரட்சி பாரதம் கட்சி சார்பில் நேரடியாக சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தேன்.

இந்த கலவரம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை செய்ய வேண்டும். ஒரு கூட்டத்தை நடத்துபவர்கள் கலவரத்தை உருவாக்க மாட்டார்கள். ஆகவே அரசுக்கு கெட்ட பெயரை உருவாக்க வேண்டும் என்று யாரோ அதிலே உள்ளே சென்று பிரச்சனை உருவாக்கி இருக்கலாம். அப்படி தான் மக்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே சிபிஐ விசாரணை என்பது தேவை. மேல்முட்டுக்கூர் ஊராட்சியில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கக்கூடாது. அப்படி அமைத்தால் அடுத்த கட்டமாக பொதுமக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்தப்படும்.'' என்றார்.

