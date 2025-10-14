உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு எதிரொலி - எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் வாபஸ்!
நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்களின் வேலைநிறுத்த போராட்டம் வாபஸ் பெறப்படுவதாக அதன் தலைவர் சுந்தர்ராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 14, 2025 at 3:55 PM IST
நாமக்கல்: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை அடுத்து, எல்பிஜி டேங்கர் உரிமையாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
எண்ணெய் நிறுவனங்கள் 2025-30 ஆண்டுக்கான புதிய டெண்டர் அறிவிப்பை வெளியிட்ட நிலையில், அதில் காலாவதியான சட்டத்தை வைத்து பாரபட்சமாக லாரிகளை தேர்வு செய்வதாகவும், இதனால் ஆயிரம் எல்பிஜி டேங்கர் லாரிகளுக்கு வேலை கிடைக்காத சூழல் உள்ளதாகவும் கூறி தென்மண்டல எல்.பி.ஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் கடந்த 9 ஆம் தேதி முதல் வேலைநிறுத்தம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
இந்த சூழலில், எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்களின் வேலைநிறுத்த போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்கக் கோரி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தன.
எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தாக்கல் செய்த மனுக்களில், டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலைநிறுத்தம் காரணமாக பொதுமக்களுக்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் கிடைக்காமல் தட்டுப்பாடுகள் ஏற்படும். விழாக் காலம் என்பதால் டேங்கர் லாரிகள் போராட்டம் நடத்தினால் கியாஸ் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு வணிகரீதியாகவும் பாதிப்பு ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி தண்டபாணி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, புதிய டெண்டர் விதிமுறையில் அனைத்து எல்பிஜி டேங்கர் லாரிகளுக்கும் வேலை கிடைக்காத சூழல் உள்ளதாகவும், எல்பிஜி கியாஸ் ஏற்றி செல்லும் லாரிகள் அதற்கென பிரத்யேகமாக தயார் செய்யப்பட்டவை. தற்போது வேலை இல்லையெனில் அந்த லாரிகள் வேறு எதற்கும் பயன்படாது. எனவே பழைய நடைமுறையே தொடர வேண்டும் என எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
இதனையடுத்து வரும் 31.03.2026 வரை பழைய நடைமுறை டெண்டரே தொடர நீதிபதி தண்டபாணி உத்தரவிட்டார். மேலும், டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தை கைவிடவும் உத்தரவிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த 6 நாட்களாக வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்த எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் உடனடியாக வேலைநிறுத்ததை வாபஸ் பெறுவதாகவும், லோடுகளை ஏற்ற எல்பிஜி டேங்கர் லாரிகள் சமையல் எரிவாயு நிரப்பும் மையங்களுக்கு செல்லும் எனவும் அறிவித்தனர். இது தொடர்பாக தென்னிந்திய எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் சம்மேளனத்தின் தலைவர் சுந்தர்ராஜன் கூறுகையில், எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டம் நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்தார்.