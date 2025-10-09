எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் நள்ளிரவு முதல் ஸ்டிரைக்! சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்!

ETV Bharat / state

நாமக்கல்: வாடகை ஒப்பந்தத்தின் புதிய விதிகளை எதிர்த்தும், தங்களுடைய கோரிக்கைகளை ஏற்றுக் கொள்ள கோரியும் எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் இன்று நள்ளிரவு முதல் கால வரையறையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர்.

தென் மண்டல எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் நாமக்கல்லை தலைமையிடமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகம், தெலங்கானா, புதுச்சேரி மற்றும் கேரளா ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 5,514 எல்பிஜி டேங்கர் லாரிகளின் உரிமையாளர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

இந்த சூழலில், 2025-2030 ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய வாடகை ஒப்பந்த விதிகளை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ளன. புதிய ஒப்பந்தத்தில் 3,879 லாரிகள் மட்டுமே பங்கேற்க வேண்டும் உட்பட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் விதித்துள்ளன.

இந்த விதிமுறைகளை தளர்த்த வேண்டும், அனைத்து எல்பிஜி டேங்கர் லாரிகளும் ஒப்பந்தத்தில் பங்கேற்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன் வைத்து எண்ணெய் நிறுவனங்களுடன் டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

ஆனால் அந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால் தென் மண்டல அளவில் எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் நாமக்கல்லில் அவசர பொதுக்குழு கூட்டத்தை இன்று நடத்தினர். கூட்டத்தில் இன்று (அக்.9) நள்ளிரவு முதல் எல்பிஜி டேங்கர் லாரிகள் இயங்காது என அகில இந்திய மோட்டார் டிரன்ஸ்போர்ட் தலைவர் சண்முகப்பா அறிவித்தார்.

இந்த வேலைநிறுத்தத்தால் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கு சமையல் எரிவாயு எடுத்துச் செல்லும் லாரிகள் லோடுகளை ஏற்றாமல் ஆங்காங்கே நிறுத்தி வைக்கப்படும் எனவும், ஏற்கனவே லோடுகள் ஏற்றிய லாரிகள் பாட்டிலிங் பிளாண்டிற்கு கொண்டு செல்லப்படும் எனவும் அவர் அறிவித்தார்.

சமையல் எரிவாயு லாரிகளின் வேலைநிறுத்த அறிவிப்பால் ஒரு வாரம் வரை சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இருக்காது. ஆனால் இந்த வேலைநிறுத்தம் தொடரும் நிலையில் தென் மாநிலங்களில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.

எனவே இது போன்ற பிரச்சினைகள் எழாமல் தடுக்க, சமையல் எரிவாயு நிறுவனங்கள் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்பதே எல்பிஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. முன்னதாக, ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் தீர்வு எட்டப்பட்டதால் அப்போது டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் போராட்டத்தை விலக்கிக் கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

