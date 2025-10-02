ETV Bharat / state

மனைவியுடன் தொடர்பில் இருந்த இளைஞரை குத்திக் கொன்ற ஓனர் - திருப்பத்தூரை அதிர வைத்த சம்பவம்!

கொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடிய அல்போன்ஸ் மற்றும் அவரது நண்பர்களை குரிசிலாப்பட்டு போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

சம்பவம் நிகழ்ந்த இடம்
சம்பவம் நிகழ்ந்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்பத்தூர்: தனது மனைவியுடன் தொடர்பில் இருந்த இளைஞரை வீடு புகுந்து குத்திக் கொன்ற கடை உரிமையாளர் மற்றும் அவரது நண்பர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

திருநெல்வேலியை சேர்ந்த அல்போன்ஸ் (35) என்பவர் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு, கே.பி.அக்ராகரம் பகுதியில் மிச்சர் கம்பெனி வைத்து நடத்தி வருகிறார். அந்த கம்பெனியில் மிச்சர் போடும் மாஸ்டர்களாக கே.பி.அக்ரகாரம் பகுதியை சேர்ந்த பவன்குமார் (19) மற்றும் அவரது தம்பி கடந்த 5 ஆண்டுகளாக வேலை செய்து வந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் பவன்குமாருக்கும் மிச்சர் கம்பெனி ஓனர் அல்போன்ஸ் மனைவி சத்யா என்பவருக்கும் இடையே தொடர்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் அல்போன்ஸ்க்கு தெரிந்த நிலையில் கடந்த 4 மாதங்களுக்கு முன்பு பவன்குமார் மற்றும் அவரது தம்பியை வேலைவிட்டு நிறுத்தி உள்ளார்.

அதன் பின்னர் பவன்குமார் திருப்பத்தூர் மாவட்டம், குரிசிலாப்பட்டு அடுத்த மரிமாணிக்குப்பம், தோட்டிகுட்டை என்ற கிராமத்தில் உள்ள அவரது பாட்டி சுசிலாபாய் வீட்டில் தங்கி வந்த நிலையில் சத்யாவும், பவன்குமாரும் அடிக்கடி செல்ஃபோனில் பேசி கொண்டு பலமுறை தனிமையில் சந்தித்துள்ளனர்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த அல்போன்ஸ் மனைவியை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக சத்யா, தனது கணவன் ஆல்போன்ஸ் மீது பெங்களூரு கே.பி. அக்ரஹாரம் பகுதியில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின் பேரில் அங்கு விசாரணை மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் கோபமடைந்த அல்போன்ஸ் தனது மனைவியுடன் தொடர்பில் இருந்த பவன்குமாரை தீர்த்துகட்ட திட்டமிட்டு, அவரது தம்பியை நேற்று காரில் கடத்தி சென்றுள்ளார்.

மிட்டூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இரண்டு அறை எடுத்து அங்கு பவன்குமாரின் தம்பியை வைத்து அல்போன்ஸ் அடித்து துன்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. உன் அண்ணன் எங்கே.. எங்கே... எனக் கேட்டு அவரை அன்போன்ஸ் அடித்துள்ளார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, பவன் குமாரின் தம்பியை அழைத்து கொண்டு இன்று அதிகாலை 4 மணியளவில் அவர்களது பாட்டி வீட்டிற்கு, தமது நண்பர் பார்த்திபன் உள்ளிட்ட 3 பேருடன் அல்போன்ஸ் சென்றுள்ளார்.

உயிரிழந்த பவன்குமார்
உயிரிழந்த பவன்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கதவை தட்டியபடி வீட்டுற்குள் நுழைந்த அல்போன்ஸ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள். அங்கிருந்த பவன்குமாரை கத்தியால் குத்திவிட்டு காரில் தப்பி ஓடி உள்ளனர்.

கண்மூடித்தனமான இந்த தாக்குதலால் ரத்த வெள்ளத்தில் துடிதுடித்து கிடந்த பவன்குமார் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். ஆனால் அங்கு சிகிச்சை சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

அல்போன்ஸ் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் அடித்ததில் காயம் அடைந்த பவன்குமாரின் தம்பி, திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து விரைந்து சென்ற குரிசிலாப்பட்டு போலீசார் பவன்குமாரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுமதித்தனர்.

இந்த கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அல்போன்ஸ், அவரது நண்பர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

இளைஞர் கத்தியால் குத்தி கொலைYOUTH MURDERTIRUPATTUR YOUTH MURDERLOVE ISSUEYOUTH MURDER IN TIRUPATTUR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.