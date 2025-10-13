ETV Bharat / state

ஏங்க.. தீவுத்திடலுக்கு வாங்க! குழந்தைகளை கவர விதவிதமான பட்டாசுகள் வருகை!

பல்வேறு காரணங்களை காட்டி பட்டாசு வியாபாரிகளை தமிழ்நாடு அரசு வஞ்சித்துவிட்டதாக பட்டாசு வியாபாரிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனை செய்யும் வியாபாரி
தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனை செய்யும் வியாபாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தீபாவளி பண்டியை முன்னிட்டு குழந்தைகளை கவரும் வகையிலான வயலின் வெடி, பணமழை பெய்யும் வெடி, லாலிபாப், 5 ஸ்டார் சாக்லெட், கதாயுதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வடிவங்களிலான பட்டாசுகளை விற்பனைக்கு இறக்கியுள்ளதாக பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதே சமயத்தில், 120 கடைகள் இருக்க வேண்டிய தீவுத்திடலில், இந்த வருடம் 30 கடைகளுக்கு மட்டுமே அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதால், பட்டாசு வியாபாரிகள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர்.

களைகட்டிய தீபாவளி

தீப ஒளி திருநாளாம் தீபாவளி பண்டிகை, வரும் 20ஆம் தேதி கோலாகலமாக கொண்டாடப்படவுள்ளது. தீபாவளி என்றாலே புத்தாடை, இனிப்பு, பட்டாசுதான் பிரதானமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்நிலையில், ஜவுளி உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்குவதற்காக கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.

அதிகாலையில் எழுந்து புத்தாடை உடுத்தி, உற்சாகமாக பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினால்தான் தீபாவளியின் முழு திருப்தியும் கிடைக்கும். பட்டாசு இல்லாமல் தீபாவளியா என விதவிதமான பட்டாசுகளை மக்கள் போட்டிப் போட்டு வாங்கி வருகின்றனர். அந்த வகையில், சென்னையில் உள்ள மக்கள் தரமான மற்றும் குறைவான விலையில் பட்டாசுகளை வாங்குவதற்காக பல ஆண்டுகளாக தீவுத்திடலில் பட்டாசுக்கடைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தீவுத்திடலில் அலைமோதும் கூட்டம்

அவ்வாறு இந்த ஆண்டும் தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனையை அமைச்சர் சேகர்பாபு தொடங்கி வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, கடையின் விற்பனையாளர்கள் தங்களின் பட்டாசுகளை கொண்டு வந்து விற்பனைக்கு வைத்துள்ளனர். அக்.21ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள இக்கடைகளுக்கு, தீயணைப்பு மற்றும் போலீஸ் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தீவுத்திடலில் உள்ள பட்டாசு கடை
தீவுத்திடலில் உள்ள பட்டாசு கடை (ETV Bharat Tamil Nadu)

தீவுத்திடலில் உள்ள பட்டாசுக் கடைகள் அனைத்தும் காலை 10 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரை செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தீவுத்திடலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பட்டாசுகளில் ஆர்வத்துடன் வந்து மக்கள் பட்டாசுகளை வாங்கி செல்கின்றனர். இதில், புதிய ரக பட்டாசுகளையும், சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வெடிப்பதற்கு ஏதுவாகவும் பட்டாசுகளை அறிமுகம் செய்துள்ளனர்.

குழந்தைகளை கவர விதவிதமான பட்டாசுகள்

இதுகுறித்து பட்டாசு கடை விற்பனையாளர்கள் கூறியதாவது, “தீபாவளிக்கு சிவகாசி விலையில் தரமான பட்டாசுகளை விற்பனைக்கு வைத்துள்ளோம். 30 கடைகள் அமைக்கப்பட்டு, காலை 10 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரையில் பட்டாசு விற்பனை நடைபெறும். கிப்ட் பாக்ஸ் ரூ.350 முதல் 5,000 ரூபாய் வரையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

குறிப்பாக, குழந்தைகளை கவரும் வகையில் புதிய ரக பட்டாசுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகள் கைகளில் பிடித்து வெடிக்கும் வகையிலும், வாட்டர்பூருப் பட்டாசுகளையும் அறிமுகம் செய்துள்ளோம். பணமழை பெய்யும் வெடி, கிட்டார், கதாயுதம், Five ஸ்டார் சாக்லெட் உள்ளிட்ட பட்டாசுகள் புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இங்கு குறைந்த விலையில் நிறைய பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யப்படும்” எனத் தெரிவித்தனர்.

தீவுத்திடலில் உள்ள கடையில் பட்டாசுகளை வாங்கும் மக்கள்
தீவுத்திடலில் உள்ள கடையில் பட்டாசுகளை வாங்கும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைத் தொடர்ந்து, பட்டாசு வாங்க வந்த மக்கள் கூறுகையில், “தீவுத்திடலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பட்டாசு கடைகளில், புதிய ரக பட்டாசுகள் அதிகமாக வைத்துள்ளனர். மேலும், சிவகாசி விலைக்கே விற்பனை செய்கின்றனர். இங்கு வந்து பட்டாசுகளை வாங்கும்போது, மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது” என உற்சாகமாக தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: கார், அன்னாசி பழம் என ஸ்பெஷல் வெரைட்டிகள்... களைகட்டிய சிவகாசி பட்டாசு சந்தை!

பட்டாசு வியாபாரிகள் அதிருப்தி

தீபாவளியை முன்னிட்டு மக்கள் உற்சாகமாக உள்ளனர். ஆனால், தீவுத்திடலில் 120 பட்டாசு கடைகளுக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டிய சூழலில், 30 கடைகளுக்கு மட்டுமே திமுக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதால் வியாபாரிகள் கடும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர்.

தீவுத்திடலில் உள்ள கடையில் பட்டாசுகளை வாங்கும் மக்கள்
தீவுத்திடலில் உள்ள கடையில் பட்டாசுகளை வாங்கும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை மாநகரின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, பட்டாசு வியாபாரத்துக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விதித்தது. அதன் அடிப்படையில், தீவுத்திடலில் பட்டாசு கடைகள் அமைப்பதற்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழிகாட்டுதல்களை அளித்திருந்தது. அதன்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா கழகத்திற்கு சொந்தமான தீவுத்திடலில் பட்டாசுக் கடைகளை அமைப்பதற்கு தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

இந்த ஆண்டும் பட்டாசு விற்பனை களைகட்டியுள்ள நிலையில், 120 கடைகள் அமைக்க வேண்டிய இடத்தில் 30 கடைகளுக்கு மட்டுமே தமிழக அரசு அனுமதி கொடுத்துள்ளது. இதனால், மீதமுள்ள 90 பட்டாசு வியாபாரிகள் வேறு இடம் தேடிச் செல்ல வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மேலும், பல்வேறு காரணங்களை காட்டி, பட்டாசு வியாபாரிகளை தமிழ்நாடு அரசு வஞ்சித்துவிட்டதாக பட்டாசு வியாபாரிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

