பென்னாகரம் ஸ்ரீமுனியப்பன் கோயிலில் 151 ஆடுகள் வெட்டி விருந்து! லாரி ஓட்டுநர் நேர்த்திக்கடன்!

முனியப்பன் கோயில் முன்பாக சுமார் 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 151 ஆடுகளை வெட்டி அங்கேயே சமையல் செய்து அங்கு வந்த பொது மக்களுக்கு அசைவ உணவு பரிமாறி தனது நேர்த்தி கடனை செலுத்தினார்.

ஸ்ரீ முனியப்பன் கோயில்
ஸ்ரீ முனியப்பன் கோயில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2025 at 5:24 PM IST

1 Min Read
தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் அருகே நேர்த்தி கடனுக்காக ஸ்ரீமுனியப்பன் கோயிலில் 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் 151 ஆடுகளை வெட்டி லாரி ஓட்டுநர் பொது மக்களுக்கு விருந்து படைத்தார்.

தருமபுரி மாவட்டம், பென்னாகரம் வட்டம், ஏரியூர் அருகே உள்ள அத்திமரத்தூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தங்கராஜ். லாரி ஓட்டுநர். இவரது மனைவி அம்சா. தம்பதிக்கு ஒரு மகன் மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளனர். தங்கராஜிக்கு கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன், உடல் நலக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பல்வேறு மருத்துவமனைகளுக்கு சென்றும் குணமாகாததால் அவரை, பென்னாகரம் அடுத்து உள்ள அக்ரஹாரம் பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ முனியப்பன் கோயிலுக்கு சென்று வேண்டுதல் வைக்குமாறு பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதனை தொடர்ந்து தங்கராஜ் அந்த கோயிலுக்குச் சென்று தனக்கு உடல் நிலை சரியானால் கிடா வெட்டி பொது மக்களுக்கு விருந்து வைப்பதாக வேண்டுதல் வைத்துள்ளார். அதன் பின்னர் தங்கராஜ் உடல்நிலை பூரண குணம் அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.

பொது மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட விருந்து
பொது மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட விருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து 6 ஆண்டுகள் கழித்து இன்று (செப்டம்பர் 16) பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ முனியப்பன் கோயில் முன்பாக சுமார் 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 151 ஆடுகளை வெட்டி அங்கேயே சமையல் செய்து அங்கு வந்த பொது மக்களுக்கு அசைவ உணவு பரிமாறி தனது நேர்த்தி கடனை செலுத்தினார்.

இந்த பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ முனியப்பன் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் கடன் பிரச்சனை, உடல் நலக்கோளாறு, திருமண தோஷம், குழந்தை பாக்கியம், பில்லி, சூனியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் அடிக்கடி வந்து நேர்த்தி கடன் செலுத்தி வருகின்றனர். பொதுவாகவே இந்த கோயிலில் மார்கழி மாதம் கடைசி செவ்வாய் கிழமை பிரமாண்டமாக கோயில் திருவிழா நடைபெறும்.

அப்போது இந்த கோயிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி கர்நாடகா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து ஆடு, கோழி பலிட்டும், பல்வேறு வகையில் வேண்டுதல் வைத்தும் வழிபாடு செய்து விட்டு செல்வார்கள். இந்த கோயிலில் ஒரு லாரி ஓட்டுநர் ஒரே நாளில் 151 ஆடுகள் பலியிட்டு நேர்த்தி கடன் செலுத்தி அங்கு வந்த பொது மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

